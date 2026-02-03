ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने किया बड़ा खेल, अब नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्...

Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने किया बड़ा खेल, अब नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी रणवीर सिंह की फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया. इस फिल्म का पहला पार्ट यानी 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जबकि 'धुरंधर 2' नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 3, 2026 5:08 PM IST

Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने किया बड़ा खेल, अब नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी रणवीर सिंह की फिल्म

भारतीय सिनेमा में आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने जो कामयाबी हासिल की है, वह मिसाल बन चुकी है. अपनी कसी हुई कहानी और कलाकारों के दमदार अभिनय के दम पर फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी. अब, इस फिल्म की अपार सफलता के बाद निर्देशक अपनी अगली बड़ी फिल्म 'धुरंधर 2' (धुरंधर: द रिवेंज) के साथ पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हैं.

Also Read
एक तरह रिलीज हुआ 'धुरंधर 2' का टीजर, दूसरी तरफ हुआ विवाद, फिल्म से जुड़े इस शख्स के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें मामला

'धुरंधर 2 के टीजर ने बढ़ाई धड़कनें

हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने 'धुरंधर 2' का आधिकारिक टीजर जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. टीजर को देखकर यह साफ है कि इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा डार्क, गंभीर होने वाली है. टीजर में रणवीर सिंह अपने अब तक के सबसे उग्र और शक्तिशाली लुक में नजर आ रहे हैं. ल्यारी की सड़कों पर मची तबाही और उनके चेहरे का आक्रोश यह बताने के लिए काफी है कि इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है. यह फिल्म उस जासूसी फिल्म का अंतिम हिस्सा होगी, जो सभी अधूरे सवालों के जवाब देगी.

Also Read
Dhurandhar vs Dhurandhar 2 Teaser Review: कहानी में बड़ा ट्विस्ट या एक्शन का डोज, 'धुरंधर' से कितनी अलग होगी 'धुरंधर 2'?

TRENDING NOW

क्या होंगे बड़े बदलाव?

'धुरंधर 2' के लिए मेकर्स ने कुछ रणनीतिक बदलाव किए हैं, जो इसे पहले भाग से और भी शानदार बनाएंगे. जहां पहला भाग केवल हिंदी में उपलब्ध था, वहीं 'धुरंधर 2' को बड़े लेवल पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. यह फिल्म दक्षिण से लेकर उत्तर तक के दर्शकों को जोड़ने की तैयारी में है. पर्दे के पीछे भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है. फिल्म का म्यूजिक लेबल 'सारेगामा' से बदलकर अब T-Series के पास चला गया है, जो इस फिल्म के गानों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

Also Read
Dhurandhar 2 Teaser Out: रणवीर सिंह को देख कांप उठेगा पाकिस्तान, लोग बोले- 'असली धमाका तो अब होगा'

किस ओटीटी पर आएगी फिल्म

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं. फिल्म के डिजिटल रिलीज को लेकर भी सीक्रेट तैयारियां चल रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म के ओटीटी राइट्स को लेकर एक बड़ी डील फाइनल की है, जिसकी जानकारी आधिकारिक ट्रेलर के साथ शेयर की जा सकती है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि जियोहॉटस्टार पर आएगी. 'धुरंधर 2: द रिवेंज' साल 2026 की सबसे अवेटेड फिल्म बन गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Ott Dhurandhar 2 Ott Release