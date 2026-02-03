Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने किया बड़ा खेल, अब नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी रणवीर सिंह की फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया. इस फिल्म का पहला पार्ट यानी 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जबकि 'धुरंधर 2' नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा. आइए जानते हैं...

भारतीय सिनेमा में आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने जो कामयाबी हासिल की है, वह मिसाल बन चुकी है. अपनी कसी हुई कहानी और कलाकारों के दमदार अभिनय के दम पर फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी. अब, इस फिल्म की अपार सफलता के बाद निर्देशक अपनी अगली बड़ी फिल्म 'धुरंधर 2' (धुरंधर: द रिवेंज) के साथ पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हैं.

'धुरंधर 2 के टीजर ने बढ़ाई धड़कनें

हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने 'धुरंधर 2' का आधिकारिक टीजर जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. टीजर को देखकर यह साफ है कि इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा डार्क, गंभीर होने वाली है. टीजर में रणवीर सिंह अपने अब तक के सबसे उग्र और शक्तिशाली लुक में नजर आ रहे हैं. ल्यारी की सड़कों पर मची तबाही और उनके चेहरे का आक्रोश यह बताने के लिए काफी है कि इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है. यह फिल्म उस जासूसी फिल्म का अंतिम हिस्सा होगी, जो सभी अधूरे सवालों के जवाब देगी.

क्या होंगे बड़े बदलाव?

'धुरंधर 2' के लिए मेकर्स ने कुछ रणनीतिक बदलाव किए हैं, जो इसे पहले भाग से और भी शानदार बनाएंगे. जहां पहला भाग केवल हिंदी में उपलब्ध था, वहीं 'धुरंधर 2' को बड़े लेवल पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. यह फिल्म दक्षिण से लेकर उत्तर तक के दर्शकों को जोड़ने की तैयारी में है. पर्दे के पीछे भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है. फिल्म का म्यूजिक लेबल 'सारेगामा' से बदलकर अब T-Series के पास चला गया है, जो इस फिल्म के गानों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

किस ओटीटी पर आएगी फिल्म

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं. फिल्म के डिजिटल रिलीज को लेकर भी सीक्रेट तैयारियां चल रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म के ओटीटी राइट्स को लेकर एक बड़ी डील फाइनल की है, जिसकी जानकारी आधिकारिक ट्रेलर के साथ शेयर की जा सकती है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि जियोहॉटस्टार पर आएगी. 'धुरंधर 2: द रिवेंज' साल 2026 की सबसे अवेटेड फिल्म बन गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

