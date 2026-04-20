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Dhurandhar 2 OTT Release: 'पुष्पा 2' को पछाड़ने वाली 'धुरंधर 2' कब-कहां कर सकते हैं स्ट्रीम, कितने में हुई ओटीटी डील?

Dhurandhar 2 OTT Deal: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज हुई थी और अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म की ओटीटी डील और रिलीज को लेकर क्या अपडेट आया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 20, 2026 5:40 PM IST

Dhurandhar 2 OTT Release: 'पुष्पा 2' को पछाड़ने वाली 'धुरंधर 2' कब-कहां कर सकते हैं स्ट्रीम, कितने में हुई ओटीटी डील?
फिल्म धुरंधर 2 ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

Dhurandhar 2 OTT Deal And Release Date: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है. इस दौरान फिल्म ने 'पुष्पा 2' समेत कई बड़ी फिल्म के कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड ने बॉक्स ऑफिस पर 1750 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आने वाली इस फिल्म की ओटीटी डील और रिलीज डेट को लेकर अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज डेट

एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी डील और रिलीज डेट लेकर रिपोर्ट आई है. इसमें बताया जा रहा है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स करीब 150 करोड़ रुपये में बिक गए हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' के डिजिटल राइट्स को जियो हॉटस्टार ने खरीदा है. इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर बंपर कमाई की है और इसे ओटीटी पर देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की फिल्म ओटीटी पर मई के आखिर या जून की शुरुआत रिलीज हो सकती है. बताते चलें कि इस फिल्म के पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म के दोनों पार्ट के लिए अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म चुने गए.

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फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड जबरदस्त कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने दुनियाभर में 1742 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' ने 1750 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. रणवीर सिंह की फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन में अब सिर्फ आमिर खान की फिल्म 'दंगल' और प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' से पीछे हैं. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को पाकिस्तान समेत गल्फ के देशों में बैन कर दिया गया था.

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फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई गई ये कहानी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' के पहले पार्ट को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. गौरतलब है कि फिल्म की कहानी में पाकिस्तान के शहर ल्यारी के गैंगवार के साथ ही आतंकी गतिविधियों के बारे में दिखाया गया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा, अर्जुन, राकेश बेदी, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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