ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • Dhurandhar 2 OTT Release: इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'धुरंधर 2', जानें कब और कहां द...

Dhurandhar 2 OTT Release: इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'धुरंधर 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

Dhurandhar 2 OTT Release Update: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर तहलका मचा रही है. इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट आया है और फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 19, 2026 8:56 PM IST

Dhurandhar 2 OTT Release: इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'धुरंधर 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
फिल्म धुरंधर 2 की ओटीटी की रिलीज पर अपडेट आया है.

फिल्म धुरंधर के बाद दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में धमाल मचा रहा है. 19 मार्च को बड़े पर्दे पर पहुंची बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म को लेकर अलग ही लेवल का माहौल बना हुआ है. फिल्म 'धुरंधर 2' को काफी पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग फिल्म को लेकर अपनी राय बता रहे हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह आदित्य धर के काम से संतुष्ट हैं. अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर जानकारी सामने आई है. इसके बाद तो रणवीर सिंह के तमाम चाहने वाले फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं?

Also Read
'धुरंधर 2' के सामने 'बॉर्डर 2' के रिकॉर्ड्स हुए धुआं-धुआं, रणवीर सिंह की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लूटी महफिल

फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. फिल्म के डिजिटल राइट्स 150 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म अपनी रिलीज के बाद 45-60 दिनों के अंदर ओटीटी पर आ सकती है. बताया जा रहा है कि ये जून के दूसरे हफ्ते या उसके बाद ओटीटी पर स्ट्रीम हो सकती है. वहीं, ये भी देखा जाएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है क्योंकि ओटीटी रिलीज इस बात भी डिपेंड करता है. हालांकि, फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स की तरफ से ओटीटी रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है.

Also Read
Dhurandhar 2 में कुछ सेकंड का सीन करके छा गईं यामी गौतम, अब वायरल हो रहा एक्ट्रेस का ये वीडियो

फिल्म 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज

बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी. ये फिल्म 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई थी. हालांकि, फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज को लेकर आई खबर में बताया जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आएगी. फिल्म 'धुरंधर' के कलेक्शन के बारे बात करें तो भारत में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. अब मेकर्स फिल्म 'धुरंधर 2' के बंपर कलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं. बताते चलें कि डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी इन दोनों मूवीज में सच्ची घटना से प्रेरित कहानी दिखाई है. फिल्म में पाकिस्तान की तरफ से किए आतंकी हमले से लेकर भारत में नोटबंदी जैसे मुद्दों को दिखाया है. लोगों ने उनके काम को पसंद किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
सावधान! धुरंधर 2' की फ्री टिकट का लालच पड़ सकता है भारी, एक गलत क्लिक और खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh