सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि 22 देशों में ट्रेंड कर रही है 'धुरंधर', OTT पर मचा रही तहलका

रणवीर सिंह की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' सिनेमाघरों में तलहका मचाने के बाद अब ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है. यह फिल्म एक-दो नहीं बल्कि 22 देशों में ट्रेंड कर रही है. फिल्म की कहानी को सरहद पार भी लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 9, 2026 5:32 PM IST

बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद रणवीर सिंह की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' (Dhurandhar) अब डिजिटल दुनिया में भी एक ऐसी सुनामी बनकर उभरी है, जिसे रोक पाना नामुमकिन नजर आ रहा है. 30 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दस्तक देने वाली इस फिल्म ने महज एक हफ्ते के भीतर वो कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक किसी भारतीय फिल्म ने नहीं किया है. सिनेमाघरों में 1300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली 'धुरंधर' का जादू अब मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर सिर चढ़कर बोल रहा है.

22 देशों में 'धुरंधर' का डंका

नेटफ्लिक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' इस वक्त दुनिया की टॉप-10 नॉन-इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज है. रिलीज के पहले ही हफ्ते में फिल्म को 7.6 मिलियन (76 लाख) व्यूज मिले हैं, और दर्शकों ने इसे कुल 26.1 मिलियन घंटे तक देखा है. भारत के अलावा कनाडा, यूके, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे 22 देशों में यह फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म की कहानी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को गिराने पर आधारित है, फिर भी वहां इसे जबरदस्त व्यूअरशिप मिल रही है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' फेम निर्देशक आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे स्पाई-थ्रिलर जॉनर के कलाकार हैं. फिल्म की कहानी कराची (पाकिस्तान) के कुख्यात 'ऑपरेशन ल्यारी' से प्रेरित है. इसमें रणवीर सिंह एक अंडरकवर इंडियन एजेंट की भूमिका में हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कराची के टेरर नेटवर्क के भीतर घुसपैठ करता है. अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन की दमदार मौजूदगी ने इस थ्रिलर को ग्लोबल लेवल पर हिट बना दिया है.

'धुरंधर: द रिवेंज' का क्रेज

इस फिल्म की सफलता की कहानी यहीं नहीं रुकने वाला. नेटफ्लिक्स पर मिली इस प्रतिक्रिया ने इसके सीक्वल के लिए रास्ता और भी साफ कर दिया है. फिल्म का दूसरा पार्ट, जिसका टाइटल 'धुरंधर: द रिवेंज' रखा गया है, 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. पहले भाग के अंत ने जिस तरह का सस्पेंस छोड़ा था, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि दूसरा पार्ट कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

