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दिलजीत दोसांझ के फैंस को बड़ा झटका, रिलीज के 48 घंटे के भीतर OTT से गायब हुई फिल्म 'सतलुज', प्लेटफॉर्म ने बताई असली वजह

सालों के विवाद और सेंसर बोर्ड के 127 कट्स के आदेश के बाद, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को 3 जुलाई को बिना किसी कट के ZEE5 पर रिलीज किया गया था. लेकिन भारी लोकप्रियता के बावजूद दो दिन बाद इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 6, 2026 9:09 AM IST
दिलजीत दोसांझ के फैंस को बड़ा झटका, रिलीज के 48 घंटे के भीतर OTT से गायब हुई फिल्म 'सतलुज', प्लेटफॉर्म ने बताई असली वजह

OTT से गायब हुई फिल्म 'सतलुज'

सालों के इंतजार और विवादों के बाद, दिलजीत की मच-अवेटेड फिल्म 'पंजाब 95' का नाम बदलकर 'सतलुज' रखा गया और इसे बीते 3 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया था. डिजिटल स्क्रीन पर आते ही इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ होने लगी. लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि रिलीज के सिर्फ दो दिन बाद ही इस फिल्म को भारत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अचानक हटा दिया गया है.

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ZEE5 ने जारी किया बयान

फिल्म को अचानक हटाने के बाद ZEE5 ने इंस्टाग्राम पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर स्थिति साफ करने की कोशिश की. प्लेटफॉर्म ने दर्शकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स के लिए उनका धन्यवाद करते हुए लिखा "रिलीज के बाद से ही 'सतलुज' को जो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, वह वाकई शानदार है. हम उन सभी दर्शकों के दिल से आभारी हैं, जिन्होंने इस फिल्म को देखा और इसे आगे बढ़ाया. आपका प्यार हमारे और इस फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम के लिए बहुत मायने रखता है."

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प्लेटफॉर्म ने दी सफाई

अपने बयान में क्रिएटिविटी का समर्थन करते हुए ZEE5 ने आगे कहा "हम 'सतलुज' फिल्म और इसके पीछे की क्रिएटिव सोच के साथ मजबूती से खड़े हैं. हमारा मानना है कि दमदार और सच्ची कहानियों में गहरा असर छोड़ने की ताकत होती है. लेकिन, मौजूदा हालातों को देखते हुए, 'सतलुज' फिल्म अगले आदेश तक भारत में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं होगी. हालांकि, हम कानूनी और सही प्रक्रियाओं के जरिए हर सही रास्ता तलाश रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस फिल्म को दर्शकों के बीच वापस लाया जा सके. हमारी कलात्मक ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता अटूट है."

3 साल का लंबा इंतजार

इस फिल्म का इतिहास विवादों से भरा रहा है. साल 2022 में जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था, तब बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूरे 127 कट्स लगाने का आदेश दिया था, जिसके कारण फिल्म की रिलीज लटक गई थी. लगभग तीन साल की कानूनी लड़ाई और लंबे इंतजार के बाद, मेकर्स ने बिना किसी कट के इसे सीधे ओटीटी पर 'सतलुज' नाम से रिलीज करने का बड़ा फैसला लिया था. लेकिन अब भारत में इसके अचानक बैन या होल्ड होने से फैंस काफी निराश हैं और इसके दोबारा वापस आने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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