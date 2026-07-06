दिलजीत दोसांझ के फैंस को बड़ा झटका, रिलीज के 48 घंटे के भीतर OTT से गायब हुई फिल्म 'सतलुज'...

सालों के इंतजार और विवादों के बाद, दिलजीत की मच-अवेटेड फिल्म 'पंजाब 95' का नाम बदलकर 'सतलुज' रखा गया और इसे बीते 3 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया था. डिजिटल स्क्रीन पर आते ही इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ होने लगी. लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि रिलीज के सिर्फ दो दिन बाद ही इस फिल्म को भारत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अचानक हटा दिया गया है.
फिल्म को अचानक हटाने के बाद ZEE5 ने इंस्टाग्राम पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर स्थिति साफ करने की कोशिश की. प्लेटफॉर्म ने दर्शकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स के लिए उनका धन्यवाद करते हुए लिखा "रिलीज के बाद से ही 'सतलुज' को जो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, वह वाकई शानदार है. हम उन सभी दर्शकों के दिल से आभारी हैं, जिन्होंने इस फिल्म को देखा और इसे आगे बढ़ाया. आपका प्यार हमारे और इस फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम के लिए बहुत मायने रखता है."
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अपने बयान में क्रिएटिविटी का समर्थन करते हुए ZEE5 ने आगे कहा "हम 'सतलुज' फिल्म और इसके पीछे की क्रिएटिव सोच के साथ मजबूती से खड़े हैं. हमारा मानना है कि दमदार और सच्ची कहानियों में गहरा असर छोड़ने की ताकत होती है. लेकिन, मौजूदा हालातों को देखते हुए, 'सतलुज' फिल्म अगले आदेश तक भारत में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं होगी. हालांकि, हम कानूनी और सही प्रक्रियाओं के जरिए हर सही रास्ता तलाश रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस फिल्म को दर्शकों के बीच वापस लाया जा सके. हमारी कलात्मक ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता अटूट है."
इस फिल्म का इतिहास विवादों से भरा रहा है. साल 2022 में जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था, तब बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूरे 127 कट्स लगाने का आदेश दिया था, जिसके कारण फिल्म की रिलीज लटक गई थी. लगभग तीन साल की कानूनी लड़ाई और लंबे इंतजार के बाद, मेकर्स ने बिना किसी कट के इसे सीधे ओटीटी पर 'सतलुज' नाम से रिलीज करने का बड़ा फैसला लिया था. लेकिन अब भारत में इसके अचानक बैन या होल्ड होने से फैंस काफी निराश हैं और इसके दोबारा वापस आने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.