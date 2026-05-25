google-preferred
  • Home
  • Web Series
  • 'पति के दूसरी औरतों संग पार्टी करने से नहीं पड़ता फर्क', बिजनेसमैन की पत्नी के इस बयान पर ...

'पति के दूसरी औरतों संग पार्टी करने से नहीं पड़ता फर्क', बिजनेसमैन की पत्नी के इस बयान पर डायरेक्टर को आया गुस्सा

Desi Bling Contestant Wife Statement: नेटफ्लिक्स के शो 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट सतीश सनपाल की पत्नी ने एक बयान दिया है. इसके बाद डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर उन पर भड़क गई हैं.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: May 25, 2026 7:36 AM IST
bollywoodlife.com top news

देसी ब्लिंग में सतीश सनपाल और उनकी पत्नी नजर आ रहे हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नए शो 'देसी ब्लिंग' (Desi Bling) की हर तरफ चर्चा हो रही है. टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश समेत इंडियन बेस्ड कई बिजनेसमैन शो 'देसी ब्लिंग' में नजर आ रहे हैं. इस शो के कंटेस्टेंट यानी बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें सामने आ रही हैं. फिलहाल, शो 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट सतीश सनपाल (Satish Sanpal) की पत्नी तबिंदा सनपाल (Tabinda Sanpal) का बयान सुर्खियों में है. इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है. डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर (Lakshmi R Ayyar) ने उनकी जमकर क्लास लगाई है. आइए जानते हैं कि बिजनेसमैन की पत्नी ने क्या कहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Desi Bling: फाइनली एक होने वाले हैं Tejasswi Prakash और Karan Kundrra! रेगिस्तान के बीचों-बीच एक्टर ने किया प्रपोज, Video Viral

शो 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट के पत्नी का बयान

शो 'देसी ब्लिंग' के दौरान सतीश सनपाल की पत्नी तबिंदा सनपाल ने कहा था, 'मेरे पति को दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताने का शौक है. पहले मुझे इस बात से दिक्कत होती थी लेकिन वो उन पर भरोसा करती हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे पति अलग-अलग लड़कियों के साथ समय बिताते रहें और पार्टी करते रहे. मेरा मानना है कि मेरे पति जैसे ही किसी एक लड़की के साथ ज्यादा समय बिताने लगेंगे, उनका एक इमोशनल कनेक्ट बन जाएगा.'

View this post on Instagram

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने किया पोस्ट

तबिंदा सनपाल का ये बयान चर्चा में आ गया और उनकी जमकर आलोचना हो रही है. सतीश सनपाल की पत्नी के बयान पर डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने कहा है कि मॉर्डन और कूल बनने के चक्कर में ऐसे खराब उदाहरण मत सेट करो. तबिंदा सनपाल के इस बयान पर डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'मैंने एक रियलिटी शो का क्लिप देखा, जिसमें एक पत्नी बोल रही थी कि उसको समस्या नहीं है अगर उसका पति धोखाधड़ी करे. बस वो औरत बार-बार ना हो. इस बकवास को नॉर्मल मत बनाओ. मॉर्डन और कूल बनने के चक्कर में ऐसे खराब उदाहरण मत सेट करो. वफादार रहना अब भी बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव है. ईमानदार रहना अब भी बहुत अट्रैक्टिव है. सोशल मीडिया के झूठ का अपने दिमाग पर असर मत होने दो.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर चला 'चांद मेरा दिल' का जादू, संडे को फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई