'पति के दूसरी औरतों संग पार्टी करने से नहीं पड़ता फर्क', बिजनेसमैन की पत्नी के इस बयान पर डायरेक्टर को आया गुस्सा

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नए शो 'देसी ब्लिंग' (Desi Bling) की हर तरफ चर्चा हो रही है. टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश समेत इंडियन बेस्ड कई बिजनेसमैन शो 'देसी ब्लिंग' में नजर आ रहे हैं. इस शो के कंटेस्टेंट यानी बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें सामने आ रही हैं. फिलहाल, शो 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट सतीश सनपाल (Satish Sanpal) की पत्नी तबिंदा सनपाल (Tabinda Sanpal) का बयान सुर्खियों में है. इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है. डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर (Lakshmi R Ayyar) ने उनकी जमकर क्लास लगाई है. आइए जानते हैं कि बिजनेसमैन की पत्नी ने क्या कहा है.
शो 'देसी ब्लिंग' के दौरान सतीश सनपाल की पत्नी तबिंदा सनपाल ने कहा था, 'मेरे पति को दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताने का शौक है. पहले मुझे इस बात से दिक्कत होती थी लेकिन वो उन पर भरोसा करती हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे पति अलग-अलग लड़कियों के साथ समय बिताते रहें और पार्टी करते रहे. मेरा मानना है कि मेरे पति जैसे ही किसी एक लड़की के साथ ज्यादा समय बिताने लगेंगे, उनका एक इमोशनल कनेक्ट बन जाएगा.'
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तबिंदा सनपाल का ये बयान चर्चा में आ गया और उनकी जमकर आलोचना हो रही है. सतीश सनपाल की पत्नी के बयान पर डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने कहा है कि मॉर्डन और कूल बनने के चक्कर में ऐसे खराब उदाहरण मत सेट करो. तबिंदा सनपाल के इस बयान पर डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'मैंने एक रियलिटी शो का क्लिप देखा, जिसमें एक पत्नी बोल रही थी कि उसको समस्या नहीं है अगर उसका पति धोखाधड़ी करे. बस वो औरत बार-बार ना हो. इस बकवास को नॉर्मल मत बनाओ. मॉर्डन और कूल बनने के चक्कर में ऐसे खराब उदाहरण मत सेट करो. वफादार रहना अब भी बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव है. ईमानदार रहना अब भी बहुत अट्रैक्टिव है. सोशल मीडिया के झूठ का अपने दिमाग पर असर मत होने दो.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.