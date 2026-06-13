Drishyam 3 OTT Release: थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर तहलका मचाने को तैयार 'दृश्यम 3', जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

Drishyam 3 OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद मोहनलाल की सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम 3' 18 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है. जानिए फिल्म कब और किस ओटीटी पर रिलीज होगी.

OTT पर कब आएगी 'दृश्यम 3'?

साउथ सिनेमा के महानायक मोहनलाल की कल्ट-फ्रैंचाइजी 'दृश्यम 3' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बीती 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने थिएटर्स में तो दर्शकों का दिल जीता ही, अब यह घर बैठे रोंगटे खड़े करने के लिए तैयार है. जैसा कि पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म जून के महीने में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी, अब उस तारीख से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठ चुका है.

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इस बात का ग्रैंड अनाउंसमेंट कर दिया है कि 'दृश्यम 3' आगामी 18 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दी जाएगी.

ग्लोबल लेवल पर धमाका

जीतू जोसेफ के शानदार निर्देशन में बनी यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी. मेकर्स इसे ग्लोबल लेवल पर 200 से अधिक देशों में रिलीज कर रहे हैं. ओरिजिनल मलयालम भाषा में बनी इस फिल्म को साउथ की अन्य प्रमुख भाषाओं यानी तेलुगु, तमिल और कन्नड़ डबिंग के साथ स्ट्रीम किया जाएगा.

हिंदी में नहीं रिलीज होगी फिल्म

हालांकि, हिंदी पट्टी के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक थोड़ी निराशाजनक खबर है. 'दृश्यम 3' का यह वर्जन ओटीटी पर हिंदी में उपलब्ध नहीं होगा. इसके पीछे की वजह बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन हैं. दरअसल, 'दृश्यम 3' के हिंदी रीमेक राइट्स अजय देवगन के पास हैं और वह विजय सालगोनकर के रूप में इस सस्पेंस थ्रिलर को 2 अक्टूबर 2026 को सीधे सिनेमाघरों में लेकर आने वाले हैं.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा

'दृश्यम 3' ने बिना हिंदी रिलीज के भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकाॅर्ड बनाए हैं. केवल साउथ और ओवरसीज मार्केट के दम पर फिल्म ने ताबड़तोड़ बिजनेस किया है. कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो

घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 108.23 करोड़

वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 237.25 करोड़

क्या इस बार कानून के शिकंजे में फंसेगा परिवार?

'दृश्यम' की मूल कहानी हमेशा से यह रही है कि चौथी पास एक आम इंसान अपने तेज दिमाग से पुलिस और कानून की पूरी व्यवस्था को कैसे मात देता है. फिल्म के इस तीसरे और अंतिम भाग में भी मुख्य किरदार 'जॉर्जकुटी' अपने परिवार को पुलिस की नई साजिशों और जांच से बचाने के लिए एक नया चक्रव्यूह बुनता नजर आएगा. थिएटर्स में इस माइंड-गेम को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.