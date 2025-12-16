Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: इस दिन OTT पर रिलीज होगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है. आइए जानते हैं कि आप कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं.

हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम की जब री रिलीज हुई तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया. वहीं सनम तेरी कसम की शानदार कमाई के बाद दर्शक एक्टर को फिर एक रोमांटिक फिल्म में देखना चाहते थे. जिसके बाद हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हुई. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसे दर्शकों से भरपूर प्यार भी मिला. धमाकेदार कमाई के साथ, यह फिल्म इस साल की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का डंका बजाने के बाद, अब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. फैंस इस रोमांटिक ड्रामा की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब इसकी डिजिटल डेब्यू की कन्फर्म डेट आ गई है. आइए जानते हैं...

OTT पर कब आएगी 'एक दीवाने की दीवानियत'?

'एक दीवाने की दीवानियत' दीवाली के दौरान रिलीज हुई थी. इसका मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की बड़ी फिल्म 'थामा' से सीधा क्लैश हुआ था, बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाई और अच्छा कलेक्शन किया. यह फिल्म ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी. दर्शक इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा को आज यानी 16 दिसंबर, 2025 से घर बैठे आराम से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं. वहीं अगर आप सिनेमाघरों में इस फिल्म को नहीं देख पाए थे तो अब आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहद शानदार रहा. सैकनिल्क के रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में कुल 110.25 करोड़ की कमाई की है. इसमें भारत से नेट कलेक्शन 79 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 93.75 करोड़ रहा. वहीं इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 16.50 करोड़ रहा.

फिल्म की कहानी और कास्ट

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित 'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी ऑब्सेसिव लव, दिल टूटने, टॉक्सिक रिलेशनशिप और पोजेसिवनेस जैसे कहानी को दिखाती है. यह फिल्म आशिक और लवर्स को बहुत पसंद आई थी. लोग इस फिल्म को देखकर बहुत रो भी रहे थे. आपको बता दें कि इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे ने विक्रमादित्य भोंसले की भूमिका निभाई है, जबकि सोनम बाजवा ने अदा रंधावा का रोल अदा किया है. वहीं इस फिल्म में राजेश खेड़ा, अनंत नारायण महादेवन, और शाद रंधावा ने भी मुख्य भूमिका निभाई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

