साल 2025 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, बजट निकालना भी हुआ था दुश्वार, अब ओटीटी पर मचा रही तहलका

ओटीटी के आने से ऐसी कई फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं वो ओटीटी पर ट्रेंड कर जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं. इस फिल्म की कहानी आपको बेहद पसंद आएगी.

बॉक्स ऑफिस और ओटीटी की दुनिया में इन दिनों फिल्मों और वेब सीरीज का कब्जा नजर आ रहा है. जहां एक तरफ निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में एक महीने बाद भी अपनी धाक जमाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी और बेहतरीन एक्ट्रेस यामी गौतम की नई फिल्म 'हक' ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. यामी गौतम की फिल्म 'हक' 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई थी. दिलचस्प बात यह है कि सिनेमाघरों में फ्लॉप होने वाली यह फिल्म ओटीटी पर आते ही दर्शकों की पहली पसंद बन गई है. महज कुछ ही दिनों के भीतर 'हक' नेटफ्लिक्स की 'टॉप-10' लिस्ट में नंबर-1 की पोजीशन पर ट्रेंड कर रही है.

शाह बानो केस से प्रेरित कहानी

'हक' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के एक ऐतिहासिक पन्ने की कहानी है. यह फिल्म 1985 के मशहूर शाह बानो केस से प्रेरित है. फिल्म में यामी गौतम ने 'शाजिया बानो' का किरदार निभाया है, जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है. उसकी दुनिया तब उजड़ जाती है जब उसका पति, एक रसूखदार वकील अब्बास खान (इमरान हाशमी), उसे 'तीन तलाक' देकर घर से बाहर निकाल देता है. शाजिया हार मानने के बजाय अपने हक और गुजारे भत्ते के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है. यह लड़ाई धीरे-धीरे एक व्यक्तिगत मुकदमे से बदलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, महिलाओं के मानवाधिकार और भारतीय संविधान की व्याख्या पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का रूप ले लेती है.

TRENDING NOW

एक्टिंग और रेटिंग में मारी बाजी

फिल्म की सबसे बड़ी मजबूती इसके कलाकारों का अभिनय है. यामी गौतम ने शाजिया के किरदार में जो बेबसी और फिर जो हिम्मत दिखाई है, उसने क्रिटिक्स और लोगों को प्रभावित किया है. उनकी परफॉरमेंस को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ अदाकारी में से एक माना जा रहा है. वहीं इमरान हाशमी ने एक शानदार वकील के रूप में बेहद जबरदस्त काम किया है. ओटीटी पर मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण IMDb पर फिल्म को 8.3 की शानदार रेटिंग मिली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more