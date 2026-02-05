ENG हिन्दी
भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गदर काट रही ये सीरीज, 12 दिनों में मिले 50 मिलियन व्यूज, IMDb से मिली बेहतरीन रेटिंग

आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहें हैं, जिसे महज 12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस सीरीज की कहानी को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. वहीं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी खूब तारीफ हो रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 5, 2026 4:03 PM IST

भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गदर काट रही ये सीरीज, 12 दिनों में मिले 50 मिलियन व्यूज, IMDb से मिली बेहतरीन रेटिंग

ओटीटी की दुनिया में इन दिनों इमरान हाशमी का नाम एक ऐसे तूफान की तरह उभरा है, जिसने ग्लोबल चार्ट्स के पुराने रिकॉर्ड को तहस-नहस कर दिया है. 'सीरियल किसर' की इमेज से कोसों दूर, इमरान अब डिजिटल स्पेस के नए असली हीरो बन चुके हैं.0उनकी हालिया रिलीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' ने नेटफ्लिक्स पर ऐसा रिकॉर्ड बनाएं है, जो किसी भी भारतीय सीरीज के लिए एक सपना होता है. नीरज पांडे के शानदार निर्देशन और इमरान की दमदार एक्टिंग ने इस सीरीज को विदेशों में नंबर-1 बना दिया है.

विदेशों में 'तस्करी' का परचम

'तस्करी' महज एक भारतीय शो बनकर नहीं रह गई है, बल्कि इसने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी धाक जमाई है. नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार, यह सीरीज दुनिया के 20 अलग-अलग देशों में 'टॉप-10 नॉन-इंग्लिश शोज' की फेहरिस्त में शामिल हुई. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 10 देशों में यह शो नंबर वन के पायदान पर मौजूद है. यह साबित करता है कि स्मगलिंग और क्राइम की यह कहानी सभी देशों में खूब पसंद आती है.

सीरीज को मिल रहें शानदार व्यूज

महज 12 दिनों के भीतर 'तस्करी' ने वॉचटाइम के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए हैं जिन्हें छूना किसी भी नई सीरीज के लिए चुनौती होगा. शुरुआती दो हफ्तों में ही इस सीरीज को 5 करोड़ 6 लाख (50.6 मिलियन) घंटों से भी ज्यादा समय तक देखा गया है. 19 से 25 जनवरी 2026 के बीच, शो को 3.9 मिलियन व्यूज मिले. हालांकि साउथ कोरियन ड्रामा 'कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?' से कड़ी टक्कर मिल रही है, फिर भी इमरान की सीरीज ग्लोबल लिस्ट में तीसरे स्थान पर मजबूती से टिकी हुई है. साल 2025 की बड़ी हिट 'ब्लैक वारंट' ने अपने पूरे सफर में 9.8 मिलियन व्यूज बटोरे थे, जबकि 'तस्करी' ने महज 12 दिनों में ही 9.3 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है.

क्यों हो रही है इतनी चर्चा?

7 एपिसोड की इस सीरीज की सफलता के पीछे इस वजह को बताया जा रहा है. 'स्पेशल 26' और 'बेबी' फेम निर्देशक नीरज पांडे ने स्मगलिंग की दुनिया को बहुत ही रियल और थ्रिलर के साथ पेश किया है. डिजिटल दुनिया में 'हक' और अब 'तस्करी' के जरिए इमरान ने साबित कर दिया है कि वे हार्ड किरदारों को निभाने में माहिर हैं. उनकी परफॉरमेंस को इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने भी पसंद किया है. सीरीज में शरद केलकर की भारी आवाज और दमदार मौजूदगी, नंदीश सिंह संधू और अमृता खानविलकर के अभिनय ने कहानी को और भी मजबूत बना दिया है. वहीं इसे IMDb पर भी 7.2 की रेटिंग मिली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Emraan Hashmi Emraan Hashmi Web Series Taskaree The Smugglers Web