Ajay Devgn की ओटीटी डेब्यू वेब सीरीज Rudra से कम बैक करेगी ये हसीना, लंबे वक्त से थीं इंडस्ट्री से गायब

बॉलीवुड के 'सिंघम' अजय देवगन (Ajay Devgn) बीते कई दिनों से अपने ओटीटी डेब्यू को लेकर खबरों में हैं। अजय देवगन जल्द ही ओटीटी प्लैटफॉर्म हॉटस्टार की अपकमिंग वेब सीरीज 'रुद्र' (Rudra The Edge Of Darkness) के साथ ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। सीरीज की कास्ट को लेकर धीरे-धीरे खबरें सामने आ रही हैं। अब खबर है कि इस सीरीज के साथ बॉलीवुड से लगभग गायब हो चुकीं एक एक्ट्रेस भी कमबैक करने वाली हैं। Also Read - OTT पर धाकड़ एंट्री के लिए Ajay Devgn ने वसूली मोटी रकम, Rudra – The Edge Of Darkness के लिए मिली फीस जानकर खुला रह जाएगा मुंह

अजय देवगन की सीरीज 'रुद्र' से ईशा देओल (Esha Deol) फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। इस सीरीज में ईशा का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। माना जा रहा है कि सीरीज में ईशा अजय की पत्नी/गर्लफ्रेंड का रोल करते नजर आएंगी। ये वेब सीरीज ना केवल अजय बल्कि ईशा की भी डेब्यू वेब सीरीज होगी। इसकी जानकारी देते हुए ईशा ने एक ट्वीट किया। ईशा ने लिखा, 'रुद्र मेरी डेब्यू वेब सीरीज है। वो भी शानदार एक्टर अजय देवगन के अपॉजिट जो कि कई फिल्मों में मेरे को-स्टार रह चुके हैं।' देखिए ईशा का ट्वीट... Also Read - Raashii Khanna ने लाल सुर्ख स्वेटर में शेयर की खूबसूरत थ्रोबैक फोटोज, Ajay Devgn की हीरोइन ने किया दीवाना

Rudra - The Edge of Darkness",

my web series debut

& that too opposite Ajay @ajaydevgn who has been a fabulous co-star to me in many films.

produced by @ApplauseSocial and @BBCStudiosIndia . Coming on @DisneyplusHSVIP pic.twitter.com/LOU2eWjwlC

— Esha Deol (@Esha_Deol) July 7, 2021