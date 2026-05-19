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Exclusive: OTT पर गदर काटने आ रही है Satrangi: Badle Ka Khel, अंशुमान पुष्कर ने खोले पर्दे के पीछे के कई राज

Anshuman Pushkar इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'सतरंगी: बदले का खेल' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर ने 'बॉलीवुड लाइफ' से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पर्दे के पीछे के कई राज खोले...

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By: Sadhna Mishra | Published: May 19, 2026 6:15 PM IST
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अंशुमान पुष्कर ने खोले कई राज

Exclusive With Satrangi: Badle Ka Khel Actor Anshuman Pushkar: ओटीटी (OTT) पर अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज 'सतरंगी: बदले का खेल' (Satrangi: Badle Ka Khel) इन दिनों सुर्खियों में है. सत्ता के संघर्ष, भेदभाव और 'लौंडा नाच' जैसी लोक-कला के ताने-बाने पर बुनी इस सीरीज के लीड एक्टर्स अंशुमान पुष्कर (Anshuman Pushkar) और महवश (Mahvash) ने हाल ही में जी मीडिया के 'बॉलीवुड लाइफ' से खास बातचीत की. इंटरव्यू के दौरान अंशुमान ने अपनी को-स्टार से पहली मुलाकात, ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और शूटिंग के दौरान के कुछ ऐसे मजेदार किस्से शेयर किए, जिन्हें सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

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पहली मुलाकात में महवश को जज कर रहे थे अंशुमान?

जब अंशुमान पुष्कर (Anshuman Pushkar) से पूछा गया कि, महवश के साथ उनकी पली मुलाकात और रिएक्शन कैसा था, तो उन्होंने बेहद ईमानदारी से जवाब दिया. एक्टर ने कहा, 'अक्सर ऐसा होता है कि, जब एक्टर्स पहली बार स्क्रिप्ट रीडिंग पर मिलते हैं, तो सब अपने-अपने सपने और परेशानियां साथ लेकर आते हैं. हर कोई एक-दूसरे को जज करने के मूड में रहता है और मैं भी वही कर रहा था. क्योंकि अगले 30-40 दिनों तक हम साथ काम करने वाले थे, इसलिए मैं पूरी तरह से जज कर रहा था कि मुझे महवश कितने नंबर देगी और मैं इसे कितने नंबर दूंगा.' हालांकि, काम शुरू होने के बाद दोनों का बॉन्ड बेहद मजबूत हो गया. अंशुमान ने महवश की तारीफ करते हुए कहा कि, वह बेहद नेचुरल एक्टर और एक बहुत अच्छी इंसान हैं. सीन को समझने और उसे पर्दे पर उतारने के प्रोसेस में दोनों कलाकार पूरी तरह डूब चुके थे.

अंशुमान ने शेयर किया शूटिंग का मजेदार किस्सा

वहीं इंटरव्यू के दौरान अंशुमान पुष्कर ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए दो बेहद मजेदार और डरावने किस्से शेयर किए. अंशुमान ने बताया कि, 'मेरे पास एक चूहा था जिसके साथ मुझे एक शूट करना था. मुझे नहीं पत था कि महवश चूहे से इतना डरती हैं, कि मेरे उसे उनके पास रखने से ही ये रो पड़ेंगी. मैंने जैसे ही चूहा रखा महवश की आंखों से मोटे-मोटे आंसू निकलने लगे और इसके बाद मैं पूरे दिन परेशान रहा कि मैंने इस लड़की को रुला दिया.'

वहीं उन्होंने दूसरा किस्सा शेयर किया जो थोड़ा डरावना तो लगेगा लेकिन उस वक्त काफी फन वाला रहा होगा. ये कार ड्राइविंग से जुड़ा है. अंशुमान ने बताया कि, 'महवश को सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आती है, लेकिन एक सीन में उन्हें मैनुअल गाड़ी चलानी थी और आगे गहरी खाई थी. गाड़ी महवश चला रही थीं और मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने मन ही मन जय श्रीराम बोल दिया था. मैंने सोचा, अगर आज आखिरी दिन भी होगा, तो लोग कहेंगे कि लड़का एक्टिंग करते-करते मरा है.'

अंशुमान पुष्कर के लिए कैसा रहा घाघरा चोली लुक और 'लौंडा नाच' चैलेंज?

गौरतलब है कि, इस सीरीज में अंशुमान पुष्कर पारंपरिक 'घाघरा चोली' पहने नजर आने वाले हैं. ऐसे में इस चैलेंजिंग एक्सपीरियंस पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि, 'यह एक बेहद डिमांडिंग स्क्रिप्ट थी और यह एक बेहद डिमांडिंग स्क्रिप्ट थी और एक कलाकार के तौर पर मुझे ऐसे ही चैलेंज पसंद हैं. मेरा घाघरा-चोली वाला लुक किसी छिछले स्तर का नहीं है, बल्कि यह हर इमोशन का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है. यह 'लौंडा नाच' के कलाकारों की जिंदगी, उनके सर्वाइवल, पावर गेम और समाज के काले सच की कहानी है.'

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अंशुमान को कैसे रोल पसंद हैं?

वहीं जब एक्टर से पूछा गया कि, क्या वह आगे भी ऐसे चैलेंजिंग रोल्स करना चाहेंगे, तो उन्होंने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ बताते हुए कहा, 'बिल्कुल... मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो मेंटली और फिजिकली बहुत डिमांडिंग हो. सच कहूं तो मैं अंदर से बहुत आलसी हूं. जब तक कोई स्क्रिप्ट मुझे तंग नहीं करती, मैं तंग होता नहीं हूं. अच्छा है कि मेरे पास 'सतरंगी: बदले का खेल' जैसी स्क्रिप्ट आई, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया.' उनकी एक्साइटमेंट और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के जज्बे को देखकर लगता है कि, आगे भी वो हमें ऐसे ही अलग किरदारों से चौंकाने वाले हैं.

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कब और कहां रिलीज होगी 'सतरंगी: बदले का खेल'?

आपको बता दें कि, सत्ता, बदले और संस्कृति के इस अनूठे कॉम्बिनेशन को दिखाने वाली क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज 22 मई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम पर होने वाली है. जैसे इस सीरीज का नाम 'सतरंगी: बदले का खेल' देखकर ही मन में एक अलग सा कौतूहल होने लगता है, वैसे ही इसकी कहानी भी काफी दमदार होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

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मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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