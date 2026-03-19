ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • Farzi 2 Update: शाहिद कपूर के खुलासे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, 'फर्जी 2' का फर्स्ट लुक हुआ ...

Farzi 2 Update: शाहिद कपूर के खुलासे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, 'फर्जी 2' का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

अमेजन प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर 'फर्जी 2' का एलान कर दिया है. राज और डीके के निर्देशन में बनने वाली इस सीरीज में विजय सेतुपति और केके मेनन भी वापसी कर रहे हैं. फर्स्ट लुक पोस्टर्स के साथ ही फैंस की बेताबी बढ़ गई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 19, 2026 11:32 PM IST

Farzi 2 Update: शाहिद कपूर के खुलासे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, 'फर्जी 2' का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
shahid kapoor

ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने वाली वेब सीरीज 'Farzi' के दूसरे सीजन का इंतजार अब खत्म होने वाला है. गुरुवार को अमेजन प्राइम वीडियो के एक इवेंट के दौरान आगामी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां शाहिद कपूर की 'फर्जी सीजन 2' ने बटोरीं. इस खास मौके पर सीरीज की पूरी स्टार कास्ट और मेकर्स मौजूद रहे, जहां शाहिद कपूर ने शो को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की.

Also Read
Shahid Kapoor ने 'फर्जी 2' के लिए ली करियर की अब तक की सबसे ज्यादा फीस, रकम उड़ा देगी होश!

शाहिद कपूर ने खोला दिल का राज

इवेंट के दौरान शाहिद कपूर काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने अपने किरदार 'सनी' के बारे में बात करते हुए कहा, "यह मेरे करियर का सबसे पसंदीदा और करीबी किरदार है. मैं पिछले दो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था." शाहिद ने यह भी कन्फर्म किया कि दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा अलग और धमाकेदार होने वाली है.

Also Read
शाहिद कपूर ने भरी महफिल में किया विजय देवरकोंडा को 'किस', ब्रोमांस देख लोग बोले 'दोस्ताना 2' में कास्ट करो

जाली नोटों का नया चैप्टर

'फर्जी' का पहला सीजन जहां खत्म हुआ था, वहीं से आने की कहानी जानने के लिए लोग बेताब हैं. अब राज और डीके की यह जोड़ी जाली नोटों के काले कारोबार का नया चैप्टर लेकर आ रहें हैं. इस बार मुकाबला और भी खतरनाक होने की उम्मीद है. सीरीज में एक बार फिर शाहिद कपूर के साथ विजय सेतुपति, केके मेनन, राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जैसे दिग्गज कलाकार अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आएंगे.

फर्स्ट लुक ने बढ़ाई धड़कनें

अनाउंसमेंट के साथ ही मेकर्स ने 'Farzi 2' के कुछ फर्स्ट लुक पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं. इन पोस्टर्स में सनी (शाहिद कपूर) का वही शातिर अंदाज और माइकल (विजय सेतुपति) का अंदाज देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर इन झलकों के आते ही फैंस के बीच हलचल तेज हो गई है. लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या इस बार सनी कानून के चंगुल से बच पाएगा या माइकल बाजी मार ले जाएगा?

कब होगी रिलीज?

हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिक्स डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों और इवेंट की चर्चाओं के अनुसार, 'फर्जी 2' को इस साल के अंत तक अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Farzi 2 Farzi 2 Series Shahid Kapoor