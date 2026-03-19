Farzi 2 Update: शाहिद कपूर के खुलासे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें, 'फर्जी 2' का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

अमेजन प्राइम वीडियो ने आधिकारिक तौर पर 'फर्जी 2' का एलान कर दिया है. राज और डीके के निर्देशन में बनने वाली इस सीरीज में विजय सेतुपति और केके मेनन भी वापसी कर रहे हैं. फर्स्ट लुक पोस्टर्स के साथ ही फैंस की बेताबी बढ़ गई है.

ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने वाली वेब सीरीज 'Farzi' के दूसरे सीजन का इंतजार अब खत्म होने वाला है. गुरुवार को अमेजन प्राइम वीडियो के एक इवेंट के दौरान आगामी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां शाहिद कपूर की 'फर्जी सीजन 2' ने बटोरीं. इस खास मौके पर सीरीज की पूरी स्टार कास्ट और मेकर्स मौजूद रहे, जहां शाहिद कपूर ने शो को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की.

शाहिद कपूर ने खोला दिल का राज

इवेंट के दौरान शाहिद कपूर काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने अपने किरदार 'सनी' के बारे में बात करते हुए कहा, "यह मेरे करियर का सबसे पसंदीदा और करीबी किरदार है. मैं पिछले दो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था." शाहिद ने यह भी कन्फर्म किया कि दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा अलग और धमाकेदार होने वाली है.

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जाली नोटों का नया चैप्टर

'फर्जी' का पहला सीजन जहां खत्म हुआ था, वहीं से आने की कहानी जानने के लिए लोग बेताब हैं. अब राज और डीके की यह जोड़ी जाली नोटों के काले कारोबार का नया चैप्टर लेकर आ रहें हैं. इस बार मुकाबला और भी खतरनाक होने की उम्मीद है. सीरीज में एक बार फिर शाहिद कपूर के साथ विजय सेतुपति, केके मेनन, राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जैसे दिग्गज कलाकार अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आएंगे.

Farzi Season 2:

A revenge-obsessed Sunny descends further into darkness stepping into a much larger game. Michael, cut off from the system but unable to walk away, continues his war on counterfeiting. In this high-stakes roller-coaster ride, both men circle a hidden force… pic.twitter.com/oEjMIuEvdk — prime video IN (@PrimeVideoIN) March 19, 2026

फर्स्ट लुक ने बढ़ाई धड़कनें

अनाउंसमेंट के साथ ही मेकर्स ने 'Farzi 2' के कुछ फर्स्ट लुक पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं. इन पोस्टर्स में सनी (शाहिद कपूर) का वही शातिर अंदाज और माइकल (विजय सेतुपति) का अंदाज देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर इन झलकों के आते ही फैंस के बीच हलचल तेज हो गई है. लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या इस बार सनी कानून के चंगुल से बच पाएगा या माइकल बाजी मार ले जाएगा?

कब होगी रिलीज?

हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिक्स डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों और इवेंट की चर्चाओं के अनुसार, 'फर्जी 2' को इस साल के अंत तक अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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