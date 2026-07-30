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Lock Upp 2: पति की हरकतों पर शर्मिंदा हुईं गौतमी कपूर, शो में जाकर एक्ट्रेस से हाथ जोड़कर मांगी माफी; कहा- 'आपको गलत टच किया...'

Lock Upp 2 के फैमिली स्पेशल एपिसोड में Gautami Kapoor ने Ram Kapoor के Hugs और Kisses विवाद पर Shreya Kalra समेत सभी महिला कंटेस्टेंट्स से माफी मांगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 30, 2026 12:09 AM IST
Lock Upp 2: पति की हरकतों पर शर्मिंदा हुईं गौतमी कपूर, शो में जाकर एक्ट्रेस से हाथ जोड़कर मांगी माफी; कहा- 'आपको गलत टच किया...'

राम कपूर के Kiss और Hug विवाद पर गौतमी कपूर ने मांगी माफी

Gautami Kapoor Apologises To Women For Ram Kapoor Hugs & Kisses: रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और फराह खान (Farah Khan) होस्टेड शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) अब अपने फाइनल स्टेज में चल रहा है बावजूद इसके घर का माहौल भयंकर बवाली बना हुआ है. इसका हालिया एपिसोड काफी ड्रामे और धमाकेदार पलों से भरा रहा, लेकिन इस एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया है. दरअसल, शो में इस बार कंटेस्टेंट्स से मिलने उनके परिवार और दोस्त पहुंचे इसमें राम कपूर (Ram Kapoor) की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) भी थीं. हालांकि, इस एपिसोड का सबसे हैरान करने देने वाला पल वो था, जब गौतमी ने सबके सामने श्रेया कालरा से हाथ जोड़कर माफी. अब सोशल मीडिया पर इसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा.

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Gautami Kapoor ने हाथ जोड़कर क्यों मांगी माफी?

दरअसल, 'लॉक अप 2' का लेटेस्ट एपिसोड फैमिली स्पेशल था, जिसमें राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर भी शो में पहुंचीं, लेकिन उन्होंने पति यानी राम कपूर से मुलाकात करने के साथ-साथ श्रेया कालरा से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी. गौतमी ने कहा, 'अगर राम की किसी हरकत से उन्हें बुरा लगा हो, अगर उन्होंने गलत तरीके से उन्हें छुआ हो या बार-बार किस करके असहज किया हो, तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं.' इसके बाद गौतमी ने घर की बाकी महिला कंटेस्टेंट्स की तरफ मुड़कर कहा, 'सभी महिलाओं से अगर राम ने आपको असहज महसूस कराया है, तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं. वह ऐसे ही हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं उनका बचाव नहीं कर रही हूं. लेकिन वो जैसे टेडी बियर होते हैं ना, वो वैसे हैं.'

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कब शुरू हुआ Ram Kapoor का Kiss विवाद?

आपको बता दें कि, यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ महिला कंटेस्टेंट्स ने शो के अंदर राम कपूर के फिजिकल जेस्चर पर सवाल उठाए थे. श्रेया कलरा ने खुलकर कहा था कि उनके बार-बार गले लगाने और माथे व गाल पर किस करने से उन्हें असहज महसूस होता है. उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर उन्होंने दोबारा उन्हें किस करने की कोशिश की, तो वह उन्हें रोक देंगी और बोलीं, 'मेरे पिता भी मुझे इतना किस नहीं करते.' एक अन्य एपिसोड के दौरान, अपूर्व मखीजा ने भी राम के इस बिहेवियर पर नाराजगी जताई थी और पूछा था, 'भाई ये किस क्यों करते रहते हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है.' जब श्रेया ने यह बताया कि उनकी हरकतों से उन्हें बेचैनी महसूस हुई थी.

कब है Lock Upp 2 का फिनाले?

मालूम हो कि, नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप 2' के नए एपिसोड शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे रिलीज होते हैं. खबरों के मुताबिक, 'लॉक अप 2' का फाइनल एपिसोड 5 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाला है.

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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