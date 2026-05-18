Shilpa Shetty के शो पर बेटी टीना संग नजर आए Govinda, पत्नी सुनीता आहूजा को खोजती रहीं फैंस की निगाहें

Govinda On Tina Ahuja Reality Show Set: गोविंदा अपनी बेटी टीना आहूजा के रियलिटी शो के सेट पर पहुंचे थे. हालांकि, फैंस को सुनीता आहूजा नहीं नजर आईं तो वह चिंतित हो उठे.

शो मां है ना के सेट पर गोविंदा पहुंचे.

बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच अनबन की खबरें अक्सर आती रहती हैं. वहीं, सुनीता आहूजा आए दिन अपने पति को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हैं कि सुर्खियां बन जाती हैं. फिलहाल, गोविंदा अपनी बेटी टीना आहूजा (Tina Ahuja) के नए रिएलिटी शो 'मां है ना' (Maa Hai Na) के सेट पर पहुंचे थे. बाप-बेटी ने एक-दूसरे के साथ जमकर पोज दिए. वहीं, शो की होस्ट और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) भी साथ में नजर आईं. रियलिटी शो के सेट से वायरल वीडियो में फैंस गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को खोजते रहे. दिलचस्प बात ये है कि रियलिटी शो 'मां है ना' में टीना आहूजा अपनी मां सुनीता आहूजा के साथ नजर आने वाली हैं. आइए जानते हैं कि आखिर सुनीता आहूजा क्यों शो के सेट पर नहीं दिखाई दीं.

सुनीता आहूजा की जगह आए गोविंदा

रियलिटी शो 'मां है ना' के सेट से कई वीडियो सामने आए हैं. जिसमें शो में नजर आने वाले लोग नजर आ रहे हैं. इसमें एक वीडियो में गोविंदा अपनी बेटी टीना आहूजा और शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आ रहे हैं. लेकिन इस वीडियो में सुनीता आहूजा नजर नहीं आई तो फैंस चिंतित हो गए. हालांकि, 'ईटाइम्स' की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सुनीता आहूजा रियलिटी शो 'मां है ना' के सेट पर पिछले कुछ समय से नहीं पहुंच पा रही हैं. ऐसे में मेकर्स ने गोविंदा को कुछ समय के लिए उनकी जगह रखा है, ताकि टीना आहूजा का सूट आगे बढ़ाया जा सके. इसलिए गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा की जगह पर कुछ एपिसोड में बेटी को सपोर्ट करते नजर आएंगे. बताते चलें कि सुनीता आहूजा 'मां है ना' से रियलिटी शो में डेब्यू करने वाली है. इस कुकिंग शो में अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ दिखाई देंगी. सुनीता आहूजा के अलावा उर्वशी ढोलकिया, तान्या मित्तल, शाहिदा अंसारी समेत कई सेलिब्रिटीज इसका हिस्सा होने वाले हैं. वहीं, रियलिटी शो 'मां है ना' की होस्ट शिल्पा शेट्टी वजह से इसमें चार चांद लगने वाले हैं.

गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में चल रही है उठा-पटक

बताते चलें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. सुनीता आहूजा अक्सर बयान देकर चर्चा में आ जाती हैं. हालांकि, गोविंदा उनके बयान के बाद बहुत कम ही रिएक्शन देते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.