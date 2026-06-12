Gram Chikitsalay 2 Trailer: 'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज, इन दो फुलेरावासी की एंट्री से बन गया माहौल!

Gram Chikitsalay Season 2 Trailer Out: वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर देखने के बाद लोग इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं.

ग्राम चिकित्सालय 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' साल 2025 में आई थी और इस काफी पसंद किया गया था. अब एक साल के बाद इसका दूसरा सीजन यानी 'ग्राम चिकित्सालय 2' (Gram Chikitsalay 2) रिलीज होने जा रहा है. मेकर्स ने इस वेब सीरीज का ट्रेलर 12 जून को रिलीज कर दिया गया है. वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं, वेब सीरीज के दूसरे सीजन में वेब सीरीज 'पंचायत' के दो किरदारों की एंट्री ने माहौल बना दिया है. आइए जानते हैं कि कई बड़ स्टार्स से सजी वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' में क्या दिखाया जाने वाला है.

वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' देगी मनोरंजन का डोज

अमोल पराशर, विनय पाठक, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आकाक्षा रंजन कपूर जैसे सितारों से सजी वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' के रिलीज होने का समय आ गया है. इस तरह से लोगों को इंतजार खत्म होने वाला है. मेकर्स ने वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेब सीरीज में भटकण्डी गांव में नंबर 1 डॉक्टर बनने की होड़ लगी हुई है. गांव में सरकारी डॉक्टर और झोलाछाप डॉक्टर के बीच इलाज को लेकर द्वंद चल रहा है. इसी बीच आदर्श पीएचसी का चयन होना है और इसके लिए सरकारी डॉक्टर काफी मेहनत करते नजर आ रहे हैं. वहीं, डॉक्टर की नंबर 1 की दौड़ में राजनीति की भी एंट्री होती है, जिससे कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट आता है.

वेब सीरीज 'पंचायत' के भूषण और विनोद की एंट्री से आएगा मजा

वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए वेब सीरीज 'पंचायत' के दो किरदारों यानी फुलेरा गांव के नए प्रधान भूषण यानी बनराकस और विनोद की एंट्री करवाई गई है. फुलेरा के बनराकस अपने खास साथी विनोद के साथ भटकण्डी गांव पहुंचते हैं. इस तरह से मेकर्स दोनों वेब सीरीज के किरदारों का मिलाकर एंटरटेनमेंट का डबल डोज देने की तैयारी में हैं. बताते चलें कि वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' और वेब सीरीज 'पंचायत' के मेकर्स (टीवीएफ) एक ही हैं.

वेब सीरीज 'पंचायत' के अगले सीजन का किया जा रहा है इंतजार

बताते चलें कि प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' के अब तक चार सीजन आ चुके हैं और सभी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. वेब सीरीज 'पंचायत' का पहला सीजन 2020 में, दूसरा सीजन 2022 में, तीसरा सीजन 2024 में और चौथा सीजन 2025 में आया था. वेब सीरीज के पांचवे सीजन यानी 'पंचायत 5' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वेब सीरीज के इस सीजन के 2026 में रिलीज होने की संभावना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.