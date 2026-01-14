Gustaakh Ishq OTT Release: सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी 'गुस्ताख इश्क', कब और कहां स्ट्रीम होगी ये फिल्म?

ENG हिन्दी
OTT Release: अगर आप एक्शन और मार-काट वाली फिल्मों को देखकर थक गए हैं और कोई प्यारी सी सुकून वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपको एक फिल्म के बारे में बता रहें हैं. ये फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 14, 2026 11:07 AM IST

अगर आप एक्शन और शोर-शराबे वाली फिल्मों से थक चुके हैं, तो विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री वाली फिल्म 'गुस्ताख इश्क' अब आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स पर दस्तक देने वाली है. पिछले साल नवंबर में गोवा के 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में वाहवाही बटोरने के बाद यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस की दौड़ में यह फिल्म उतनी तेज नहीं भाग पाई, लेकिन इसके कंटेंट ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली. अब जो लोग इसे थिएटर में देखने से चूक गए थे, उनके इंतजार का वक्त खत्म होने वाला है.

रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म

डिजाइनर से प्रोड्यूसर बने मनीष मल्होत्रा की यह रोमांटिक फिल्म 23 जनवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज होने जा रही है. सर्दियों की इन रातों में घर बैठे एक क्लासिक प्रेम कहानी का लुत्फ उठाने के लिए यह सबसे सही समय है.

क्या है 'गुस्ताख इश्क' की कहानी?

यह फिल्म सिर्फ एक साधारण लव स्टोरी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष की कहानी है. फिल्म की कहानी नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान (विजय वर्मा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पुरानी दिल्ली के दरियागंज की गलियों में रहता है. उसकी आंखों में एक ही सपना है अपने स्वर्गीय पिता की उस बंद पड़ी प्रिंटिंग प्रेस को दोबारा जिंदा करना, जो कभी उनके परिवार की पहचान हुआ करती थी. अपनी मां और छोटे भाई की जिम्मेदारी उठाए नवाबुद्दीन एक बिजनेस ट्रिप पर पंजाब जाता है. वहां उसकी मुलाकात एक मशहूर उर्दू शायर की बेटी से होती है. यहीं से शुरू होता है इश्क का सफर, जो शायरी और जज्बातों से लबरेज है.

फिल्म के गाने और स्टार कास्ट

विभू पुरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका म्यूजिक है. विशाल भारद्वाज का लिखा साउंडट्रैक और हितेश सोनिक की म्यूजिक इसे एक 'म्यूजिकल पोएट्री' बनाता है. फिल्म के दृश्यों में पुरानी दिल्ली को महसूस किया जा सकता है. विजय और फातिमा के अलावा, पर्दे पर नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी मौजूद हैं. यह फिल्म उन लोगों के लिए एक तोहफा है जो फिल्मों में प्यार और इमोशन को तलाशते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

