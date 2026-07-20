कैमरे के सामने टूटे हर्षद चोपड़ा! Lock Upp 2 में बयां किया सुसाइड अटेंप्ट का दर्द, बताया क्यों उठाना पड़ा था ये कदम

Lock Upp 2 के 'जजमेंट डे' पर हर्षद चोपड़ा ने इमोशनल होते हुए अपनी जिंदगी के एक ऐसे गहरे राज से पर्दा उठाया है, जिसे सुनकर सिर्फ घर में मौजूद कंटेंस्टेंट्स ही नहीं बल्कि एक्टर के फैंस भी सन्न रह गए हैं.

हर्षद चोपड़ा ने खोला अपनी जिंदगी का सबसे काला राज!

Harshad Chopda Past Suicide Attempt: कहते हैं कि बाहर से हंसने वाले इंसान के अंदर अक्सर कोई ऐसा गहरा जख्म छिपा होता है, जिसकी भनक किसी को नहीं होती. ऐसा ही कुछ ओटीटी रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' (Lock Upp:Sach Ya Saza) के लेटेस्ट 'जजमेंट डे' एपिसोड में देखने को मिला. हालिया एपिसोड में टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर और चॉकलेट बॉय हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) कैमरे के सामने इस कदर टूटे कि उन्होंने अपने अतीत का एक ऐसा खौफनाक पन्ना खोल दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई. खुद को शो से एलिमिनेट होने से बचाने के लिए हर्षद ने नेशनल टीवी पर अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा और काला राज खोला, जो आज तक कोई नहीं जानता था.

जब मौत के मुंह से लौटकर आए थे हर्षद

दरअसल, 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) हर नए एपिसोड के साथ ये शो और भी ज्यादा रोमांचित होता जा रहा है. शो में बने रहने के लिए कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी से जुड़े गहरे और अनसुने राजों से पर्दा उठा रहे हैं. इसी कड़ी में हर्षद चोपड़ा ने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे और काले राज से पर्दा उठाया है. दरअसल, इस हफ्ते जजमेंट डे पर हर्षद चोपड़ा, सूफी और योगेश रावत पर एलिमिनेशन की तलवार लटकी हुई थी. ऐसे में खुद को बेघर होने से बचाने के लिए कंटेस्टेंट्स के सामने एक टास्क रखा गया, जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी का कोई ऐसा सीक्रेट बताना था जो किसी को न पता हो. इस पर हर्षद ने बिना देर किए सबसे पहले बजर दबाया और जो खुलासा किया, उसने सबको सन्न कर दिया.

पहली मोहब्बत में मिला था ऐसा धोखा कि...

हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) ने कैमरे के सामने इमोशनल होते हुए बताया कि, उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी और अपनी कलाई की नस काट ली थी. इस दर्दनाक कदम के पीछे की वजह बताते हुए हर्षद ने कहा, 'यह सब तब हुआ जब मेरा पहला रिलेशनशिप था. कुछ हुआ था, नाराज थी. फोन करके मुझे बताया गया कि मैं यहां हूं, यह कर रही हूं, इसके साथ हूं. मुझे बहुत जोर से ऐसे....मतलब... जो मैं उस वक्त महसूस कर रहा था वो मैं महसूस नहीं करना चाहता था. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने अपना हाथ काट लिया. उसके निशान अभी तक हैं. लेकिन हां... कुछ नहीं हुआ उसके बाद.'

पुलिस के सामने जोड़ने पड़े थे हाथ

हर्षद (Harshad Chopda Secret) ने आगे बताया कि नस काटने के तुरंत बाद ही उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया था. वो लहूलुहान हालत में खुद भागते हुए पास के एक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई. लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह सुसाइड का मामला था, इसलिए यह एक पुलिस केस बन गया. हर्षद ने कहा कि उस दौरान उन्हें पुलिस और अथॉरिटीज के सामने हाथ जोड़ने पड़े थे, काफी मिन्नतें करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से उस कानूनी पचड़े से बाहर आ पाए थे.

इस हादसे ने बदल दी जिंदगी

हर्षद के मुताबिक, अस्पताल के उस बेड पर मौत को करीब से देखने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. उन्होंने खुद से वादा किया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो जाएं, वो जिंदगी में कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. हर्षद का यह इमोशनल कबूलनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस हौसले की तारीफ कर रहे हैं.

योगेश रावत का सफर हुआ खत्म

इस बीच, शो में एक और बड़ा मोड़ आया. जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि, इस हफ्ते योगेश रावत का सफर 'Lock Upp' के घर में खत्म हो सकता है और जजमेंट डे पर हुआ भी कुछ ऐसा ही. योगेश शो से एलिमिनेट हो चुके हैं. उनके जाने के बाद अब जेल के अंदर का खेल और भी ज्यादा कड़ा और दिलचस्प होने वाला है. अब देखना यह होगा कि इस बड़े और भावुक खुलासे के बाद शो के बाकी कंटेस्टेंट्स का हर्षद के प्रति बर्ताव कैसा रहता है और हर्षद इस गेम में आगे कहां तक जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…