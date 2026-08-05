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‘प्यार करता हूं लेकिन...’ लाॅक अप 2 के बाद पूरी तरह बदले Harshad Chopda, शिवांगी जोशी के लिए खुलकर कही ये बात

'लॉकअप 2' से एविक्ट होने के बाद एक्टर हर्षद चोपड़ा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि वह शो के बाद किसी भी कंटेस्टेंट की शक्ल नहीं देखना चाहते. वहीं, शिवांगी जोशी के लिए उन्होंने खास बात कही.

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By: Shreya Pandey | Published: August 5, 2026 9:39 AM IST
‘प्यार करता हूं लेकिन...’ लाॅक अप 2 के बाद पूरी तरह बदले Harshad Chopda, शिवांगी जोशी के लिए खुलकर कही ये बात

Harshad Chopda ने शिवांगी जोशी के लिए कही ये बात

'लॉकअप सीजन 2' अब अपने फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है. शो का हर एक कंटेस्टेंट ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए अपनी जान लगा रहा है. इस सीजन के फिनाले की रेस में श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और योगेश रावत जैसे नाम शामिल होकर मुकाबला कड़ा कर चुके हैं. हालांकि, इस के बीच टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा का सफर एक बड़े ट्विस्ट के साथ समाप्त हो गया. हर्षद पहले फाइनलिस्ट बनने के बावजूद शो से बाहर हो गए. बाहर आने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ, शो के अनुभव और साथी कंटेस्टेंट्स को लेकर कई चौंकाने वाली बातें शेयर कीं.

किसी से नहीं मिलना चाहते हर्षद

तेजस्वी प्रकाश के लोकप्रिय चैट शो 'शटअप' में शिरकत करते हुए हर्षद चोपड़ा ने खुलकर अपने दिल की बात रखी. जब उनसे यह सवाल किया गया कि वे कौन से तीन लोग हैं जिन्हें वे शो के बाद बाहरी दुनिया में बिल्कुल देखना या मिलना पसंद नहीं करेंगे, तो हर्षद का जवाब काफी हैरान करने वाला था. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह इस शो के बाद किसी भी कंटेस्टेंट के साथ कोई संपर्क या रिश्ता रखना चाहेंगे. जब तेजस्वी ने उनके जवाब को साफ करते हुए पूछा कि क्या वे वाकई किसी का चेहरा देखना नहीं चाहते, तो हर्षद ने बेबाकी से दोहराया कि वह किसी से भी दोबारा मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं.

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शिवांगी जोशी के रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

इस बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला पल तब आया जब तेजस्वी प्रकाश ने हर्षद चोपड़ा से उनकी और शिवांगी जोशी की नजदीकियां और डेटिंग की अफवाहों पर सवाल किया. तेजस्वी ने सीधा सवाल करते हुए पूछा कि क्या हर्षद और शिवांगी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षद ने बेहद दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, "मैं उससे सच में प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसके प्यार में नहीं हूं." जब तेजस्वी ने उनकी इस बात पर थोड़ी चुटकी ली, तो एक्टर ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि दोनों बयानों में एक बहुत बड़ा और साफ फर्क है.

गौरतलब है कि 'लॉकअप 2' के अंदर हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के बीच की बॉन्डिंग ने हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचा था. शो में जब फिनाले की बारी आई, तो हर्षद ने अपनी जीत या फाइनलिस्ट की कुर्सी से ऊपर शिवांगी को दे दी. उन्होंने शिवांगी जोशी को सीधे फाइनलिस्ट बना दिया और खुद एविक्ट होने का फैसला चुना. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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