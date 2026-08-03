Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' के पहले फाइनलिस्ट बने हर्षद चोपड़ा, नाम सामने आते ही सदमे में शिवांगी जोशी

'लॉक अप 2' के फिनाले वीक में एक टास्क के दौरान हर्षद चोपड़ा सभी को पीछे छोड़कर शो के पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं. जबकि टास्क के दौरान तीखी नोकझोंक के बाद शिवांगी जोशी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

पहले फाइनलिस्ट बने हर्षद चोपड़ा

ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने वाला रियलिटी शो 'लॉक अप 2' अब अपने सबसे रोमांचक और आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. शो का यह फिनाले वीक कंटेस्टेंट्स के लिए किसी वाॅर से कम नहीं है, जहां हर एक खिलाड़ी ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है. इसी बीच, शो को अपना पहला फाइनलिस्ट मिल गया है. हर्षद चोपड़ा के फाइनलिस्ट बनने के बाद जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ शिवांगी जोशी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

टास्क ने पलट दिया पूरा खेल

शो के हालिया एपिसोड में मेकर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प और दिमाग घुमा देने वाला टास्क रखा. होस्ट रितेश देशमुख ने सभी कंटेस्टेंट्स को एक दावत पर बुलाया और नियम बताया कि उनके पास सिर्फ 60 मिनट का वक्त है. इस टास्क के तहत एक-एक करके कंटेस्टेंट्स को खाने की टेबल छोड़कर बाहर जाना था, और जो खिलाड़ी अंत तक उस टेबल पर टिका रहेगा, वही शो का सीधा पहला फाइनलिस्ट बनेगा.

सबसे पहले श्रेया कालरा को एक खास एडवांटेज मिलता है और वह टेबल छोड़कर उठ जाती हैं. इसके बाद योगेश रावत को 10 लाख रुपये की अमाउंट मिलती है, जिसे पाकर वह भी गेम से बाहर हो जाते हैं. धीरे-धीरे राम कपूर, शिल्पा शिंदे, वरुण यादव और आकांक्षा चमोला जैसे सितारे भी एक-एक करके टेबल छोड़ देते हैं.

हर्षद और शिवांगी के बीच तीखी तकरार

अब मैदान में हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी बचे थे. इसी दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. हर्षद ने शिवांगी से कहा कि वे पहले उनके लिए क्रैकडाउन टास्क हारे थे. इस बात को सुनते ही शिवांगी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. गुस्से से आगबबूला हुईं शिवांगी ने दो टूक कहा कि उन्होंने कभी हर्षद से उनके लिए गेम खेलने को नहीं कहा था.

जवाब में हर्षद ने कहा कि अगर शिवांगी सिर्फ एक बार कह दें, तो वे खुद टेबल छोड़कर चले जाएंगे. इस पर शिवांगी ने भड़कते हुए कहा कि उन्हें इस तरह का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है. गुस्से और नाराजगी में शिवांगी खुद ही टेबल छोड़कर उठ गईं, और इस तरह मैदान पर अकेले बचे हर्षद चोपड़ा 'लॉक अप 2' के पहले फाइनलिस्ट बन गए.

शिवांगी का फूट-फूट कर रोना

टास्क खत्म होने के बाद जब सच्चाई सामने आई, तो हर्षद की बातों और इस पूरे ड्रामे से शिवांगी जोशी अंदर तक टूट गईं. उनका गुस्सा आंसुओं में बदल गया और वे अपनी सेल में बैठकर फफक-फफक कर रोती नजर आईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.