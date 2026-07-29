'मैं डर के मारे सोने का नाटक करता रहा...' Lock Upp 2 में हर्षद चोपड़ा ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा

'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में टीवी स्टार हर्षद चोपड़ा ने अपने बचपन के यौन शोषण का शिकार होने का सनसनीखेज और भावुक खुलासा किया है. एक्टर ने सभी माता-पिता को बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक मैसेज दिया है.

हर्षद चोपड़ा का खुलासा

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, जब जाने-माने टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपनी जिंदगी के सबसे काले और डरावने सच से पर्दा उठाया. फिनाले की रेस में मजबूती से टिके हर्षद ने शो के दौरान अपने बचपन के उस दर्दनाक अनुभव को बताया, जिसे वह सालों से अपने दिल के किसी कोने में दबाए बैठे थे. शो के एक कड़े टास्क के दौरान जब कंटेस्टेंट्स को अपने जीवन का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने रखना था, तब चाइल्डहुड कोडवर्ड के तहत हर्षद चोपड़ा ने अपनी आपबीती सुनाई.

चाइल्डहुड सीक्रेट और अपनों का भरोसा

महज 9 से 10 साल की मासूम उम्र में जो कुछ उनके साथ हुआ, उसने वहां मौजूद हर शख्स को अंदर तक झकझोर कर रख दिया. हर्षद चोपड़ा ने भारी मन से बताया कि माता-पिता अक्सर अपने मासूम बच्चों को ऐसे लोगों के साथ छोड़ देते हैं, जिन पर पूरा समाज आंख मूंदकर भरोसा करता है. उनके माता-पिता ने भी ऐसा ही किया था. हर्षद ने खुद को उस दौर में एक बेहद सीधा और सहमा हुआ बच्चा बताया, जो चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पा रहा था.

किसी अपने ने की गलत हरकत

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हर्षद ने उस खौफनाक रात को याद किया. उन्होंने बताया कि जब वह पूरी तरह कपड़े पहनकर बिस्तर पर सोए हुए थे, तब एक शख्स ने उनके साथ अनुचित हरकतें कीं. उस छोटी सी उम्र में वह यह समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है. डर और दहशत का आलम यह था कि वह विरोध करने या चीखने के बजाय आंखें बंद करके सिर्फ सोने का नाटक करते रहे. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनका घर का नाम 'मोनू' है. उसी आरोपी ने बाद में बालकनी में कुछ दिखाने का बहाना बनाकर उन्हें दोबारा बुलाया और अपनी घटिया हरकत को फिर से दोहराया.

माता-पिता के लिए एक जरूरी मैसेज

इस अनुभव को शेयर करने के साथ ही हर्षद चोपड़ा ने देश के तमाम माता-पिता के नाम एक मैसेज और अपील जारी की. उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को किसी के भी पास आंख मूंदकर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. बच्चों के साथ लगातार बात करना बेहद जरूरी है ताकि वे खुलकर अपनी बातें कह सकें. समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदों को बेनकाब करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

हर्षद का यह दर्द सुनकर शो में उनके साथ मौजूद शिवांगी जोशी और अभिनेता राम कपूर की आंखें नम हो गईं. गौरतलब है कि राम कपूर ने भी अतीत में अपने बचपन के इसी तरह के दर्द को शेयर किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.