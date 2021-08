सालों बाद कमबैक करने को तैयार Rekha!! Sanjay Leela Bhansali के साथ मिलाया हाथ

Rekha to make comeback with Heeramandi: बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने कुछ दिनों पहले ही अपने मेगा बजट प्रोजेक्ट हीरामंडी (Heeramandi) का ऐलान किया है। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी। इस वेब सीरीज के साथ हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) और सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) जैसी अदाकाराओं के नाम जुड़ रहे हैं लेकिन मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हीरामंडी के ऐलान से ही दर्शकों के बीच खलबली मच गई है क्योंकि इसका निर्माण संजय लीला भंसाल की देखरेख में होगा। Also Read - Ghum Hain Kisikey Pyaar Meiin: Rekha के बाद शो इस बॉलीवुड एक्टर की होगी धांसू एंट्री? आने वाला है बड़ा ट्विस्ट

अगर ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हीरामंडी में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और रेखा (Rekha) भी नजर आ सकती हैं। इन दोनों को दर्शकों ने लज्जा में साथ देखा था। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज की कहानी सालों पुराने लाहौर को दिखाएगी। जब भारत आजाद होने की कगार पर था तब हीरामंडी में किस तरह का कल्चर था, यह दर्शकों को संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज में देखने को मिलेगा।

माधुरी दीक्षित ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की देवदास में काम किया है। वो चंद्रमुखी के रूप में नजर आई थीं और दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब एक बार वो फिर से संजय के प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं।

ओटीटी प्लैटफॉर्म के राइज के दौरान कई कलाकार एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। 70 के दशक की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा काफी समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। बीते सालों में उन्होंने कुछ प्रेजेक्ट जरूर किए लेकिन वो सफल नहीं रहे। ऐसे में हीरामंडी काफी अहम वेब सीरीज हो जाती है। अगर यह वेब सीरीज दर्शकों के द्वारा पसंद की जाती है तो रेखा की एक्टिंग में दोबारा सफल वापसी हो सकती है। इंडस्ट्री जैसे अमिताभ बच्चन के लिए स्पेशल रोल्स लिखती है, वैसे ही रेखा के लिए भी किरदार लिखे जाने लगेंगे। वैसे आप माधुरी और रेखा को हीरामंडी में साथ देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।