Lock Upp 2 में कदम रखते ही शिल्पा शिंदे पर बरसीं हिना खान, 9 साल पुराना दर्द बना नया बवंडर

'लॉकअप 2' में हिना खान और उर्फी जावेद ने कदम रखते ही जमकर हंगामा मचाया है. हिना खान ने कंटेस्टेंट्स के सामने शिल्पा शिंदे को आड़े हाथों लिया, जिससे उनकी 9 साल पुरानी दुश्मनी एक बार फिर ताजा हो गई है.

शिल्पा शिंदे पर बरसीं हिना खान

Lock Upp 2: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रहा रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इन दिनों दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. शो में हर बीतते दिन के साथ ड्रामा, सस्पेंस और कंट्रोवर्सी का डोज बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में अपूर्वा मखिजा की धमाकेदार एंट्री के बाद अब शो में दो ऐसी हसीनाओं ने कदम रखा है, जिन्होंने आते ही पूरे जेल का माहौल गर्मा दिया है. ये दो नाम हैं टीवी की फैशन क्वीन हिना खान और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर उर्फी जावेद.

लॉकअप में मचेगा तहलका

सामने आए नए प्रोमो में हिना और उर्फी 'जनता की आवाज' बनकर जेल के अंदर दाखिल हुईं. दोनों ने कदम रखते ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की क्लास लगानी शुरू कर दी. इसी दौरान उर्फी जावेद ने सभी कैदियों से एक तीखा सवाल पूछा कि 'इस घर में सबसे खतरनाक सदस्य कौन है?' इस सवाल के जवाब में वरुण यादव और हर्षद चोपड़ा ने बिना झिझक शिल्पा शिंदे का नाम ले लिया.

हर्षद चोपड़ा ने खुलासा करते हुए कहा कि शिल्पा शिंदे अक्सर ऐसी बातें कह देती हैं जो सामने वाले इंसान को पूरी तरह हताश और तोड़ देती हैं. इस पर तंज कसते हुए हिना खान ने चुटकी ली और कहा, "ये शिल्पा शिंदे हैं लेडीज और जेंटलमैन!" बात यहीं खत्म नहीं हुई. शिल्पा शिंदे ने अपने दबदबे का फायदा उठाते हुए बाकी कंटेस्टेंट्स से पूछा, ‘क्या तुम लोग मुझसे डरते हो?" इस पर कैदियों ने हां में जवाब दिया, तो शिल्पा ने घमंड भरे लहजे में कहा, ‘डरते रहो’

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हिना खान ने जमकर लगाई क्लास

शिल्पा के इस रवैये को देखकर हिना खान खुद को रोक नहीं पाईं और तुरंत मुंहतोड़ जवाब देते हुए बोलीं, ‘तुम लोगों को लाइफ में इस बात की ट्रेनिंग चाहिए कि आखिर किससे डरना चाहिए और किससे बिल्कुल नहीं’ हिना के इस करारे तंज के बाद उर्फी ने भी आग में घी डालते हुए पूछा, ‘तो ये वही शिल्पा जी हैं, जिनके बारे में आप बाहर बात कर रही थीं?’ जिस पर हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘जाहिर सी बात है!’

हिना खान के इस तीखे तेवर से साफ हो गया है कि 'बिग बॉस 11' के वक्त से शुरू हुई हिना और शिल्पा की 9 साल पुरानी दुश्मनी आज भी खत्म नहीं हुई है. 'लॉकअप 2' के मंच पर दोनों का यह आमना-सामना आने वाले दिनों में और भी बड़े बवंडर का संकेत दे रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.