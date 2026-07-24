google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Web Series
  • Lock Upp 2 में कदम रखते ही शिल्पा शिंदे पर बरसीं हिना खान, 9 साल पुराना दर्द बना नया बवंडर...

Lock Upp 2 में कदम रखते ही शिल्पा शिंदे पर बरसीं हिना खान, 9 साल पुराना दर्द बना नया बवंडर

'लॉकअप 2' में हिना खान और उर्फी जावेद ने कदम रखते ही जमकर हंगामा मचाया है. हिना खान ने कंटेस्टेंट्स के सामने शिल्पा शिंदे को आड़े हाथों लिया, जिससे उनकी 9 साल पुरानी दुश्मनी एक बार फिर ताजा हो गई है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 24, 2026 3:35 PM IST
Lock Upp 2 में कदम रखते ही शिल्पा शिंदे पर बरसीं हिना खान, 9 साल पुराना दर्द बना नया बवंडर

शिल्पा शिंदे पर बरसीं हिना खान

Lock Upp 2: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रहा रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इन दिनों दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. शो में हर बीतते दिन के साथ ड्रामा, सस्पेंस और कंट्रोवर्सी का डोज बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में अपूर्वा मखिजा की धमाकेदार एंट्री के बाद अब शो में दो ऐसी हसीनाओं ने कदम रखा है, जिन्होंने आते ही पूरे जेल का माहौल गर्मा दिया है. ये दो नाम हैं टीवी की फैशन क्वीन हिना खान और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर उर्फी जावेद.

Lock Upp 2: 'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता…' आकांक्षा चमोला का बयान सुनकर खौल उठा नेटिजन्स का खून, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहीं ट्रोल
Also Read

Lock Upp 2: 'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता…' आकांक्षा चमोला का बयान सुनकर खौल उठा नेटिजन्स का खून, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहीं ट्रोल

लॉकअप में मचेगा तहलका

सामने आए नए प्रोमो में हिना और उर्फी 'जनता की आवाज' बनकर जेल के अंदर दाखिल हुईं. दोनों ने कदम रखते ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की क्लास लगानी शुरू कर दी. इसी दौरान उर्फी जावेद ने सभी कैदियों से एक तीखा सवाल पूछा कि 'इस घर में सबसे खतरनाक सदस्य कौन है?' इस सवाल के जवाब में वरुण यादव और हर्षद चोपड़ा ने बिना झिझक शिल्पा शिंदे का नाम ले लिया.

अब कैसे चलेगी कैंची की तरह जबान... Lock Upp 2 खत्म होगा Shilpa Shinde का खेल, शो में होगी Vikas Gupta की एंट्री
Also Read

अब कैसे चलेगी कैंची की तरह जबान... Lock Upp 2 खत्म होगा Shilpa Shinde का खेल, शो में होगी Vikas Gupta की एंट्री

हर्षद चोपड़ा ने खुलासा करते हुए कहा कि शिल्पा शिंदे अक्सर ऐसी बातें कह देती हैं जो सामने वाले इंसान को पूरी तरह हताश और तोड़ देती हैं. इस पर तंज कसते हुए हिना खान ने चुटकी ली और कहा, "ये शिल्पा शिंदे हैं लेडीज और जेंटलमैन!" बात यहीं खत्म नहीं हुई. शिल्पा शिंदे ने अपने दबदबे का फायदा उठाते हुए बाकी कंटेस्टेंट्स से पूछा, ‘क्या तुम लोग मुझसे डरते हो?" इस पर कैदियों ने हां में जवाब दिया, तो शिल्पा ने घमंड भरे लहजे में कहा, ‘डरते रहो’

हिना खान ने जमकर लगाई क्लास

शिल्पा के इस रवैये को देखकर हिना खान खुद को रोक नहीं पाईं और तुरंत मुंहतोड़ जवाब देते हुए बोलीं, ‘तुम लोगों को लाइफ में इस बात की ट्रेनिंग चाहिए कि आखिर किससे डरना चाहिए और किससे बिल्कुल नहीं’ हिना के इस करारे तंज के बाद उर्फी ने भी आग में घी डालते हुए पूछा, ‘तो ये वही शिल्पा जी हैं, जिनके बारे में आप बाहर बात कर रही थीं?’ जिस पर हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘जाहिर सी बात है!’

हिना खान के इस तीखे तेवर से साफ हो गया है कि 'बिग बॉस 11' के वक्त से शुरू हुई हिना और शिल्पा की 9 साल पुरानी दुश्मनी आज भी खत्म नहीं हुई है. 'लॉकअप 2' के मंच पर दोनों का यह आमना-सामना आने वाले दिनों में और भी बड़े बवंडर का संकेत दे रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

सलमान खान की मुफ्त की सलाह पर बवाल, ट्रोल्स ने सरेआम कर दी बोलती बंद, कहा- 'अपने काम से काम रखो’

Next Story

सलमान खान की मुफ्त की सलाह पर बवाल, ट्रोल्स ने सरेआम कर दी बोलती बंद, कहा- 'अपने काम से काम रखो’