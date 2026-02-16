साल 2024 की वो खतरनाक फिल्म, जिसे OTT पर खूब किया जा रहा पसंद, हॉरर-एडवेंचर वाली इस फिल्म को देख उड़ जाएंगे होश

आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसमें डर के साथ सस्पेंस भी भरपूर है. यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जिसे भारत में लोग बहुत पसंद कर रहें हैं. आइए जानते हैं...

ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते कई नई फिल्में और सीरीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपनी पुरानी यादों और खौफनाक रोमांच के दम पर रातों-रात दर्शकों की पहली पसंद बन जाती हैं. आजकल Disney+ Hotstar पर एक ऐसी ही फिल्म 'एनाकोंडा' के खौफ को नए अंदाज में पेश कर रही है, जिसने ट्रेंडिंग चार्ट पर तहलका मचा दिया है. हम बात कर रहे हैं साल 2024 की हॉरर-एडवेंचर फिल्म 'एनाकोंडा: कर्सड जंगल' (Anaconda: Cursed Jungle) की, जो फिलहाल हॉटस्टार पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है.

'एनाकोंडा' फिल्म का खौफ

साल 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'एनाकोंडा' ने जिस तरह दुनिया को विशालकाय सांपों के डर से रूबरू कराया था, यह फिल्म उसी खौफ की एक नई और 'री-इमेजिनेशन' है. भले ही यह मूल रूप से एक चीनी प्रोडक्शन फिल्म है, लेकिन इसके एक्शन और सर्वाइवल ड्रामा ने भारतीय दर्शकों को भी बांध लिया है. फिल्म की कहानी इस बार एक सर्कस मंडली के इर्द-गिर्द बुनी गई है. सर्कस का नया मालिक पूरी टीम को एक शो के लिए थाईलैंड के घने जंगलों के रास्ते भेजता है. वे इस बात से बेखबर हैं कि यह रास्ता उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा.

फिल्म की जबरदस्त कहानी

इस जंगल के बीच उनका सामना न केवल एक विशाल और आदमखोर एनाकोंडा से होता है, बल्कि एक रहस्यमयी शिकारी भी उनके पीछे पड़ जाता है. फिल्म में आगे जो कुछ भी होता है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन और सर्वाइवल का एक तगड़ा कॉकटेल है. क्या वे इस दलदली जंगल से जिंदा बच पाएंगे? यही फिल्म का की कहानी है. इस फिल्म को सीधे ओटीटी और वीडियो-ऑन-डिमांड प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किया गया था.

फिल्म के स्टारकास्ट और जबरदस्त एक्टिंग

इस फिल्म में चीनी सिनेमा के जाने-माने चेहरे जैसे टेरेंस यिन (Terence Yin), नीता शिया (Nita Xia), और पॉल चे (Paul Che) मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस रोमांचक कहानी को शियांग हेशेंग और शियांग किउलियांग ने निर्देशित किया है. चीन में रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने न केवल रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल की, बल्कि कई पुरस्कार भी अपने नाम किए.

हिंदी दर्शकों के लिए खास क्या है?

भारतीय दर्शकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 1 घंटा 24 मिनट की यह फिल्म हिंदी में भी उपलब्ध है. कम लेंथ की यह फिल्म बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आती है और अंत तक सस्पेंस बनाए रखती है. अगर आप 'एनाकोंडा' सीरीज के फैन रहे हैं, तो यह वर्जन आपको पसंद आएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

