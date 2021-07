Hungama 2: Shilpa Shetty संग वीडियो शेयर करना Pranitha Subhash के लिए बना मुसीबत, ट्रोल्स बोले, 'लिंक कहां हैं?'

Netizens troll Shilpa Shetty badly as Pranitha Subhash shares video with her for Hungama 2 promotions: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इन दिनों अपने पति राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ है जब एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म हंगामा 2 (Hangama 2) के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में अदाकारा शिल्पा शेट्टी के साथ फिल्म स्टार मिजान जाफरी और साउथ फिल्म अदाकारा प्रनिता सुभाष (Pranitha Subhash) भी लीड रोल में दिखने वाली हैं। इन दिनों फिल्म की टीम जमकर इसका प्रमोशन कर रही है। इस बीच फिल्म अदाकारा प्रनिता सुभाष ने अदाकारा शिल्पा शेट्टी के साथ एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। Also Read - 27 जुलाई तक बढ़ी Raj Kundra की पुलिस कस्टडी, Pornography Case में हुए अब तक हुए ये 5 बड़े खुलासे

इस वीडियो में शिल्पा शेट्टी और प्रनिता सुभाष जनरेशन गैप को लेकर कई मुद्दों पर मसखरी करती दिख रही हैं। मगर अदाकारा का ये वीडियो इस वक्त ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया है। शिल्पा शेट्टी को इस वीडियो में देख लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देखते हुए शिल्पा शेट्टी से लिंक के बारे में पूछने लगे हैं। शिल्पा शेट्टी संग प्रनिता सुभाश का ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, प्रनिता सुभाष और मिजान जाफरी स्टारर फिल्म हंगामा 2 को निर्माताओं ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम की जा रही है। फिल्म में मिजान जाफरी और प्रनिता सुभाष लीड रोल में हैं। जबकि शिल्पा शेट्टी परेश रावल की ग्लैमरस पत्नी के किरदार में नजर आ रही हैं। इस फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन हैं। शिल्पा शेट्टी इस फिल्म के साथ सालों बाद कमबैक कर रही हैं। इस फिल्म के अलावा शिल्पा शेट्टी निकम्मा के साथ भी जल्दी ही दर्शकों के बीच पहुंचने वाली हैं।