'मैं पूरी तरह Asexual बन चुकी हूं...' गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला का 'लॉक अप' में चौंकाने वाला खुलासा

गौरव खन्ना से तलाक की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप' में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है. आकांक्षा ने बताया कि वो खुद को पूरी तरह 'एसेक्सुअल' महसूस कर रही हैं.

टीवी एक्टर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के रिश्ते इन दिनों लगातार चर्चा में हैं. जब से आकांक्षा ने रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में अपने तलाक की घोषणा की है, तब से वे लगातार अपनी निजी जिंदगी को लेकर नए-नए खुलासे कर रही हैं. कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि वे दोबारा शादी नहीं करेंगी, और अब उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर एक ऐसी बात कही है जिसने सबको हैरान कर दिया है. आकांक्षा का कहना है कि जिंदगी के इस मोड़ पर आकर वे खुद को पूरी तरह 'असेक्सुअल' महसूस कर रही हैं.

को-कंटेस्टेंट लैला से की दिल की बात

शो के दौरान आकांक्षा ने अपने साथी कंटेस्टेंट वरुण यादव के साथ बातचीत में अपने मन का हाल बयां किया. लैला ने जब उनसे पूछा कि क्या वे कभी दोबारा शादी करने के बारे में सोचेंगी या फिर हमेशा सिंगल ही रहेंगी? इस पर आकांक्षा ने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा, "मेरे दिल में अब एक डर बैठ गया है." बातचीत आगे बढ़ी तो लैला ने पूछा कि क्या वक्त के साथ किसी इंसान की सेक्सुअलिटी भी बदल सकती है? इस पर आकांक्षा ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया और कहा, "हां, आपकी सेक्सुअलिटी बदलती रहती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिंदगी के किस दौर से गुजर रहे हैं."

आकांक्षा ने बयां किया दिल का दर्द

अपनी बात को और साफ करते हुए आकांक्षा ने कहा, "अभी मेरा तलाक हो रहा है. इस समय मुझे किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं चाहिए. मुझे न तो किसी लड़की के साथ ऐसा रिश्ता चाहिए और न ही किसी मर्द के साथ." आकांक्षा ने बताया कि वे इस समय जिस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं, यह उसी का असर है. उन्होंने लैला से कहा, "मेरा अभी बिल्कुल अलग फेज चल रहा है, इसे ही 'एसेक्सुअल' होना कहते हैं."

जब लैला ने उनसे पूछा कि क्या पार्टनर का न होना ही किसी को असेक्सुअल बना देता है? तो आकांक्षा ने साफ किया कि उनके मामले में इसका मतलब यह है कि उनके भीतर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी है. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, "मैं इस वक्त पूरी तरह असेक्सुअल बन चुकी हूं."

गौरव और आकांक्षा के बीच क्या हैं रिश्ते?

आपको बता दें कि आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप' के प्रीमियर एपिसोड में ही खुलासा कर दिया था कि वे और गौरव खन्ना आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं. दोनों पिछले करीब एक साल से अलग रह रहे थे. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि दोनों के बीच कोई कड़वाहट या नफरत नहीं है. वे बस इस नतीजे पर पहुंचे कि वे एक-दूसरे के लिए सही पार्टनर नहीं हैं क्योंकि दोनों भविष्य को लेकर अलग सोच रखते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.