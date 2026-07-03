'मुझे मिला था 25 लाख का ऑफर...' समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर सुनील पाल का चौंकाने वाला खुलासा

मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने समय रैना के सुपरहिट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में अपनी एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है. सुनील ने दावा किया कि समय ने उन्हें शो के लिए 25 लाख रुपये का ऑफर दिया था.

सुनील पाल का चौंकाने वाला खुलासा

इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाला स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का अनोखा शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रहे इस शो के नए सीजन के पहले ही एपिसोड में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर मेहमान नजर आईं, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. इस भारी सफलता के बीच, सीनियर कॉमेडियन सुनील पाल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है.

सुनील पाल का बेबाक अंदाज

दरअसल, बीती रात मुंबई के एक इवेंट में जब पैपराजी ने सुनील पाल को घेरा और समय रैना के शो में उनकी एंट्री को लेकर सवाल किया, तो सुनील ने अपने चिर-परिचित बेबाक अंदाज में जवाब दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सुनील कहते दिख रहे हैं, "मैं उसके शो में क्यों जाऊंगा? वो मुझे फॉलो कर रहा है, वो खुद मेरे पीछे आएगा."

25 लाख का बंपर ऑफर

सुनील पाल ने खुलासा किया कि समय रैना ने उनसे शो का हिस्सा बनने के लिए बाकायदा संपर्क किया था और इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपये की भारी-भरकम रकम ऑफर की गई थी. हालांकि, अपनी साफ-सुथरी कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले सुनील पाल ने तुरंत एक शर्त रख दी. उन्होंने समय से कहा, "मैं तुम्हारे शो में आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं वहां किसी भी तरह की गाली-गलौज नहीं करूंगा." इस पर समय रैना ने भी सीनियर कलाकार का सम्मान करते हुए कहा, "सर, आप बिल्कुल भी गाली मत देना, आप जैसे हैं वैसे ही आइए." हालांकि, सुनील ने यह पूरी तरह साफ नहीं किया कि वे इस सीजन में नजर आएंगे या नहीं.

सही इंसान को फॉलो कर रहा है

समय रैना की सोशल मीडिया फॉलोइंग का जिक्र करते हुए सुनील पाल ने एक बेहद दिलचस्प बात कही. उन्होंने कहा, "समय रैना के आज 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो करता है और वो मैं हूं. अब जब वो एक सही और तजुर्बेकार इंसान के पदचिह्नों पर चल रहा है, तो यकीनन वो अपनी जिंदगी में सही मंजिल तक पहुंच जाएगा."

पुरानी तकरार और भाषा पर विवाद

आपको बता दें कि समय रैना और सुनील पाल के बीच वैचारिक मतभेद काफी पुराना है. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के पहले सीजन में जिस तरह की डार्क कॉमेडी और तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उस पर सुनील पाल ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने शो के फॉर्मेट और गाली-गलौज वाले कंटेंट की कड़ी आलोचना की थी, जिसने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.