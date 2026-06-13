Ikka OTT Release Date Out: 'तारीख आ गई है', सनी देओल-अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' इस दिन ओटीटी पर होगी रिलीज

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित सितारे सनी देओल (Sunny Deol) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) एक बार फिर एक साथ फिल्म में काम करते नजर आएंगे. साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' में एक साथ काम करने के 29 साल बाद दोनों सितारे फिल्म 'इक्का' (Ikka) में दिखाई देने वाले हैं. सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' डायरेक्ट ओटीटी आने वाली है और इसकी रिलीज डेट सामने आई है. इसके बाद दोनों के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म दस्तक देने वाली है.
मेकर्स सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' को सिनेमाघरों में ना लेकर डायरेक्ट ओटीटी पर लेकर आ रहे हैं. 13 जून यानी शनिवार को इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' 10 जुलाई से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में बताया गया है, 'तारीख आ गई है. कानून के खेल में इक्का जल्द उतरेगा. 10 जुलाई से इक्का देखें सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.' सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' की रिलीज डेट वाली पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. इसके बाद दोनों सितारों के फैंस काफी खुश हो रहे हैं. दरअसल, फिल्म 'इक्का' में सनी देओल और अक्षय खन्ना करीब तीन दशक के बाद एक साथ नजर आने वाले हैं.
View this post on Instagram
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म 'इक्का' का डायरेक्शन किया है. इस फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना के अलावा दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख और आकांक्षा रंजन कपूर जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म 'इक्का' से सनी देओल ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं. ये फिल्म कोर्टरूम ड्रामा है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'इक्का' की कहानी को लेकर बताया जा रहा है कि सनी देओल एक ईमानदार वकील के रोल में नजर आने वाले हैं. उन्हें अपने करियर में एक व्यक्ति (अक्षय खन्ना) का मजबूरी में केस लड़ना पड़ता है जो हत्या का आरोपी है. फिल्म 'इक्का' में आगे क्या होता है, इसको जानने के लए 10 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.