Ikka Trailer: सनी देओल की दहाड़ और अक्षय खन्ना के तेवर से हिलेगा कोर्टरूम, फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर रिलीज

Movie Ikka Trailer Out: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर कर दिया गया है. ये मच-अवेटेड फिल्म डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

बॉलीवुड स्टार्स सनी देओल (Sunny Deol) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म 'इक्का' (Ikka) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म जुलाई में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने कोर्टरूम ड्रामा फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि सनी देओल वकील की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अक्षय खन्ना का केस लड़ रहे हैं, जिन पर हत्या करने के प्रयास का आरोप लगा है. ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा. सनी देओल और अक्षय खन्ना की इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के पास थी. बताते चलें कि फिल्म 'इक्का' से सनी देओल का ओटीटी डेब्यू होने जा रहा है.