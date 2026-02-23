ENG हिन्दी
Ikkis Ott Release: OTT पर रिलीज होने को तैयार धर्मेंद्र की 'इक्कीस', नोट कर लें तारीख और प्लेटफॉर्म, घर बैठे मुफ्त में उठाएं फिल्म का लुत्फ

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' अब सिनेमाघरों के बाद डिजिटल स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए तैयार है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब और किस ओटीटी पर रिलीज होगी.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 23, 2026 9:59 PM IST

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' अब सिनेमाघरों के बाद डिजिटल स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए तैयार है. 1 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई यह फिल्म उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा नहीं कर पाई, लेकिन अब ओटीटी (OTT) पर इसके फ्री प्रीमियर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अगर आप इसे थिएटर में देखने से चूक गए थे, तो अब आपके पास घर बैठे इसे मुफ्त में देखने का शानदार मौका है.

कब और कहां देखें 'इक्कीस'?

शुरुआत में यह फिल्म प्राइम वीडियो पर 'रेंटल' आधार पर उपलब्ध थी, जहां सब्सक्राइबर्स को इसे देखने के लिए 349 का भुगतान करना पड़ रहा था. लेकिन अब मेकर्स ने इसे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री करने का फैसला किया है. यह फिल्म 26 फरवरी 2026 से प्राइम वीडियो पर बिना किसी एक्सट्रा फीस के उपलब्ध होगी.

क्या है फिल्म की कहानी

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित 'इक्कीस' एक सच्ची कहानी है. यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की शहादत पर आधारित है. अगस्त्य ने इस फिल्म में अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है, जो महज 21 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे. वे 'परम वीर चक्र' से सम्मानित होने वाले सबसे युवा जवान हैं. फिल्म में धर्मेंद्र के साथ-साथ जयदीप अहलावत और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आई हैं.

डायरेक्टर श्रीराम राघवन की नाराजगी

फिल्म जितनी अपनी कहानी के लिए चर्चा में रही, उतनी ही इसके एक डिस्क्लेमर ने भी सुर्खियां बटोरीं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक श्रीराम राघवन ने खुलासा किया कि वे फिल्म में जोड़े गए पाकिस्तान विरोधी डिस्क्लेमर से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं थे. फिल्म की शुरुआत में हिंदी में एक संदेश फ्लैश होता है, जिसमें लिखा गया था कि "हमारा पड़ोसी मुल्क बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है... हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है." राघवन के मुताबिक, उन्होंने पाकिस्तान के ब्रिगेडियर के.एम. निसार के मानवीय व्यवहार को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रोड्यूसर दिनेश विजन के दबाव में यह जोड़ा गया.

भले ही 'इक्कीस' ने थिएटर में धीमी रफ्तार पकड़ी हो, लेकिन श्रीराम राघवन का निर्देशन और अरुण खेत्रपाल का इतिहास इसे एक 'मस्ट वॉच' फिल्म बनाता है. अगर आप देशभक्ति और जज्बे से भरी फिल्में पसंद करते हैं, तो 26 फरवरी का कैलेंडर मार्क कर लें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

