सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद OTT पर आई इम्तियाज अली की ‘मैं वापस आऊंगा’, जानिए घर बैठे कहां देख सकेंगे फिल्म

सिनेमाघरों में लगभग 50 दिन तक शानदार प्रदर्शन करने के बाद, इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है.

ओटीटी पर दस्तक देगी 'मैं वापस आऊंगा'

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली की हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है. सिनेमाघरों में अपनी शानदार सफलता का परचम लहराने और लगभग 50 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाने के बाद, यह फिल्म अब आधिकारिक रूप से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रख चुकी है. बंटवारे के दर्द और एक अधूरी मोहब्बत के बैकग्राउंड पर बुनी गई इस इमोशनल लव स्टोरी को क्रिटिक्स और आम दर्शकों दोनों से ही बेशुमार तारीफें मिली हैं.

नेटफ्लिक्स पर हुआ धमाकेदार डिजिटल प्रीमियर

दर्शकों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस बात का ऐलान कर दिया था कि 'मैं वापस आऊंगा' आज यानी 7 अगस्त, 2026 को उनके प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुकी है. मेकर्स ने फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, ‘78 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, वह अब पूरी होगी! 'मैं वापस आऊंगा' देखें, 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर.’

बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा फिल्म का सफर

यदि बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो यह जून महीने में सिनेमाघरों में उतरी इस फिल्म की ओपनिंग भले ही धीमी रही हो, लेकिन इसने ट्रेड एनालिस्ट्स को पूरी तरह हैरान कर दिया. यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाली और सफल फिल्मों में शुमार हो गई. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने भारत में लगभग 65.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 77.34 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसके अलावा, विदेशी बाजारों से भी फिल्म ने करीब 21.98 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की.

क्या है 'मैं वापस आऊंगा' की कहानी?

देश के बंटवारे के दर्द और उसकी कसक को बयां करती यह फिल्म एक 95 साल के बुजुर्ग की कहानी पर आधारित है. फिल्म की कहानी तब एक नया मोड़ लेती है जब उस बुजुर्ग को पाकिस्तान पहुंचने की जद्दोजहद के दौरान एक गंभीर स्ट्रोक आ जाता है. जैसे-जैसे उनकी याददाश्त आने-जाने लगती है, उनका पोता बंटवारे से पहले के दौर की उन बिखरी हुई यादों और पन्नों को टटोलने और जोड़ने की कोशिश करता है.

फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना जैसे शानदार कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. बता दें कि यह फिल्म इसी साल 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.