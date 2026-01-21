ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • इंडियन स्टारकास्ट... लेकिन इंडिया में ही हुई बैन, आखिर क्यों अपने ही देश में रिलीज नहीं हो पाई ये फि...

इंडियन स्टारकास्ट... लेकिन इंडिया में ही हुई बैन, आखिर क्यों अपने ही देश में रिलीज नहीं हो पाई ये फिल्म? अब OTT पर देखें

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसमें स्टारकास्ट से लेकर क्रू तक सभी इंडियन थे. ये फिल्म भी बॉलीवुड की फिल्म थी. लेकिन ये भारत में रिलीज नहीं हुई. इसे इंडिया में बैन कर दिया गया. इसे आप OTT पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 21, 2026 12:29 PM IST

इंडियन स्टारकास्ट... लेकिन इंडिया में ही हुई बैन, आखिर क्यों अपने ही देश में रिलीज नहीं हो पाई ये फिल्म? अब OTT पर देखें

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए, लेकिन अपने ही भारत की सरजमीं पर इसे रिलीज नहीं किया गया. हम बात कर रहे हैं 'मंकी मैन' (Monkey Man) की, जिसे 2024 की सबसे चर्चित और विवादास्पद फिल्मों में से एक माना जाता है. इस खबर में हम बताएंगे कि क्यो इस खबर को भारत में ही बैन कर दिया गया और अब आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं. आइए जानते हैं…

'मंकी मैन' की कहानी

देव पटेल के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कमाई तो शानदार की थी. लगभग 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 290 करोड़ से अधिक का कारोबार किया. फिल्म को लेकर विदेशों में गजब का क्रेज था, लेकिन भारत में इसे लेकर एक खामोशी छाई रही. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी इस फिल्म में काम करने वाली लगभग पूरी टीम भारतीय थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत के ही दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख सके.

TRENDING NOW

भारत में 'बैन' होने की वजह

फिल्म को भारत में हरी झंडी न मिलने के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की कहानी में धर्म और राजनीति का जो मिक्सअप दिखाया गया है, उसे सेंसर बोर्ड ने भारतीय दर्शकों के लिए सेंसिटिव माना. फिल्म के विलेन के तौर पर एक धर्मगुरु को दिखाया गया है और इसकी कहानी दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़ा हुआ है. इन्हीं विवादित पहलुओं के चलते भारत में इसकी रिलीज पर रोक लग गई.

एक्टर विपिन शर्मा का छलका दर्द

फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक्टर विपिन शर्मा ने अपना दुख शेयर करते हुए कहा, "मुझे सबसे ज्यादा मलाल इस बात का है कि फिल्म का 95% टैलेंट भारतीय था, लेकिन हम अपने ही देश के लोगों को यह कलाकारी नहीं दिखा सके. हमने महामारी के दौरान एक आइलैंड पर रहकर महीनों शूटिंग की, सालों एडिटिंग पर खर्च किए. यह बहुत दुखद है कि इतनी मेहनत के बाद भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाई."

फिल्म को मिले ये अवॉर्ड

भले ही भारत में इस पर ताले लगे रहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर 'मंकी मैन' ने सफलता के नए रिकाॅर्ड बनाएं. BAFTA नॉमिनेशन में देव पटेल को 'आउटस्टैंडिंग डेब्यू' के लिए नामांकित किया गया. SXSW फेस्टिवल में फिल्म ने 'ऑडियंस अवॉर्ड' अपने नाम किया. वहीं IMDb पर इस फिल्म को 7 और रॉटेन टमैटोज पर 88% की शानदार रेटिंग मिली है.

फिल्म की कहानी और कहां देखें?

फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक की है, जो गरीबी और अन्याय के बीच पला-बढ़ा है. वह अपनी पहचान छिपाकर मंकी मास्क पहनकर फाइट क्लब में लड़ता है और धीरे-धीरे उन भ्रष्ट ताकतों से बदला लेने निकलता है जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया होता है. अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो यह अब अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर मौजूद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Monkey Man Monkey Man Film Monkey Man Movie