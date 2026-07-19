'शराब पीकर पति को बेल्ट से पीटना है', 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में बयान देने वाली साक्षी झा को बिहार सरकार ने किया सस्पेंड?

Indias Got Latent 2 Contestant Controversial Statement: शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' की कंटेस्टेंट साक्षी झा ने विवादित बयान दिया था. इसके बाद वह लोगों के निशाने पर आ गईं. बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है.

शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में आईं बिहार की टीचर साक्षी झा ने विवादित बयान दिया था.

कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (Indias Got Latent Season 2) इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस शो में आने वाले कंटेस्टेंट के बयान सुर्खियों में आ जाते हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट साक्षी झा (Sakshi Jha) ने ऐसा बयान दिया लोग हैरान रह गए. उनका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि वह लोगों के निशाने पर आ गईं. दरअसल, पेशे शिक्षक साक्षी झा ने कहा था कि वह मर्दों से नफरत करती हैं. उन्होंने कहा कि वह शराब पीकर पति को पीटना चाहती हैं. अब खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने साक्षी झा को सस्पेंड कर दिया है. आइए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

बिहार की टीचर साक्षी झा ने दिया था विवादित बयान

शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में आईं बिहार की टीचर साक्षी झा ने कहा था, 'मैं एक पुरुष विरोधी हूं.' उनसे पूछा गया कि वह अपने घर के मर्दों से भी नफरत करती हैं. इस पर साक्षी झा ने कहा,' पापा हैं, पर हैं तो मर्द ही. मुझे उनसे भी नफरत है. दादा से भी नफरत है. मेरे भाई से भी नफरत है.' साक्षी झा ने अपनी इस सोच की वजह को लेकर बताया कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे ट्रॉमा का नतीजा है. साक्षी झा ने बताया है कि उनकी जिंदगी का मकसद है कि पति को शराब पीकर बेल्ट पीटना है. इतना सुनते है शो के जज हैरान रह गए. उनके इस बयान के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने साक्षी झा को सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, बिहार सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अधिकाारिक बयान नहीं आया है.

Sakshi Jha > Calls herself a man-hater feminist

> Hates her father, grandfather, and brother

> Hates and abuses all men

> Wants to beat her husband after marriage For 10 minutes she kept ranting. Even the judges were fed up. What a joker. Does she think she is cool? pic.twitter.com/iO3TAZWAYv — ︎ ︎venom (@venom1s) July 17, 2026

Samay Raina posted video requesting people not to roast men hater feminist Sakshi Jha "Sakshi's comments were coz of stage pressure ? "She was the only reason the episode got success" "We should show some love to her & prove men are best" Samay Raina is worst, he can do… pic.twitter.com/JQqQNONpmT — Chota Don (@choga_don) July 18, 2026

साक्षी झा को समय रैना ने किया सपोर्ट

शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में अपने बयान के कारण ट्रोल हो रहीं साक्षी झा के सपोर्ट में समय रैना आ गए हैं. समय रैना ने लोगों से अपील की है, 'साक्षी झा पर बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे हैं तो बस एक रिक्वेस्ट है कि उसके प्रति दयालु रहें. आप जानते हैं कि शो में लोग आते हैं या कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, स्टेज पर रहना आसान नहीं होता, समझ रहे हो ना तुम. मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम ज्यादा ना उसको कुछ बोल दो. जब तक मीम्स हैं और आप लोग मजा कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, बस यह ध्यान रखे कि वहां भी एक इंसान है. इसे प्यार फैलाने और ये दिखाने के मौके के तौर पर लें कि पुरुष भी कमाल के लोग होते हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.