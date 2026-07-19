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'शराब पीकर पति को बेल्ट से पीटना है', 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में बयान देने वाली साक्षी झा को बिहार सरकार ने किया सस्पेंड?

Indias Got Latent 2 Contestant Controversial Statement: शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' की कंटेस्टेंट साक्षी झा ने विवादित बयान दिया था. इसके बाद वह लोगों के निशाने पर आ गईं. बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 19, 2026 7:03 PM IST
'शराब पीकर पति को बेल्ट से पीटना है', 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में बयान देने वाली साक्षी झा को बिहार सरकार ने किया सस्पेंड?

शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में आईं बिहार की टीचर साक्षी झा ने विवादित बयान दिया था.

कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (Indias Got Latent Season 2) इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस शो में आने वाले कंटेस्टेंट के बयान सुर्खियों में आ जाते हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट साक्षी झा (Sakshi Jha) ने ऐसा बयान दिया लोग हैरान रह गए. उनका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि वह लोगों के निशाने पर आ गईं. दरअसल, पेशे शिक्षक साक्षी झा ने कहा था कि वह मर्दों से नफरत करती हैं. उन्होंने कहा कि वह शराब पीकर पति को पीटना चाहती हैं. अब खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने साक्षी झा को सस्पेंड कर दिया है. आइए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

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बिहार की टीचर साक्षी झा ने दिया था विवादित बयान

शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में आईं बिहार की टीचर साक्षी झा ने कहा था, 'मैं एक पुरुष विरोधी हूं.' उनसे पूछा गया कि वह अपने घर के मर्दों से भी नफरत करती हैं. इस पर साक्षी झा ने कहा,' पापा हैं, पर हैं तो मर्द ही. मुझे उनसे भी नफरत है. दादा से भी नफरत है. मेरे भाई से भी नफरत है.' साक्षी झा ने अपनी इस सोच की वजह को लेकर बताया कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे ट्रॉमा का नतीजा है. साक्षी झा ने बताया है कि उनकी जिंदगी का मकसद है कि पति को शराब पीकर बेल्ट पीटना है. इतना सुनते है शो के जज हैरान रह गए. उनके इस बयान के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने साक्षी झा को सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, बिहार सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अधिकाारिक बयान नहीं आया है.

साक्षी झा को समय रैना ने किया सपोर्ट

शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में अपने बयान के कारण ट्रोल हो रहीं साक्षी झा के सपोर्ट में समय रैना आ गए हैं. समय रैना ने लोगों से अपील की है, 'साक्षी झा पर बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे हैं तो बस एक रिक्वेस्ट है कि उसके प्रति दयालु रहें. आप जानते हैं कि शो में लोग आते हैं या कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, स्टेज पर रहना आसान नहीं होता, समझ रहे हो ना तुम. मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम ज्यादा ना उसको कुछ बोल दो. जब तक मीम्स हैं और आप लोग मजा कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, बस यह ध्यान रखे कि वहां भी एक इंसान है. इसे प्यार फैलाने और ये दिखाने के मौके के तौर पर लें कि पुरुष भी कमाल के लोग होते हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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