India’s Got Latent 2: नेटफ्लिक्स पर इस डेट से आएगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2', समय रैना बोले- 'गालियां तो पड़ेंगी...'

India's Got Latent Season 2 Announcement: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' की घोषणा कर दी गई है. इस शो को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.

इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का ऐलान हो गया है.

पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) के विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन का अनाउंसमेंट हो गया है. समय रैना ने खुद अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (India’s Got Latent Season 2) का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है. उन्होंने बताया है ये शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर आएगा. नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें समय रैना अपने साथियों संग नजर आ रहे हैं कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' को लेकर जानकारी दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि स्टैंडअप कॉमेडियन के शो के दूसरे सीजन में क्या खास होने वाला है.

'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' को लेकर एक्साइटेड हैं लोग

नेटफ्लिक्स इंडिया ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' का वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि समय रैना और बलराज सिंह घई शो को लेकर बात कर रहे हैं. समय रैना बता रहे हैं कि इस बार शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर आएगा. इसके साथ ही बताते हैं कि शो दोनों प्लेटफॉर्म पर सेम डे और सेम ड्यूरेशन के साथ आएगा. इस पर बलराज सिंह घई सवाल करते हैं कि अगर दोनों यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर शो आएगा तो ओटीटी पर कोई क्यों देखेगा? समय रैना मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पर एड नहीं आता है. इसी बीच एक शख्स कहता है कि नेटफ्लिक्स पर कमेंट सेक्शन नहीं हो तो उन्हें गाली नहीं दे पाएगा. इस पर समय रैना कहते हैं, 'गालियां तो पड़ेगी और वो हम देंगे क्योंकि हमारे शो में कोई फिल्टर भी नहीं होता है.' नेटफ्लिक्स इंडिया ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'बड़े खुलासे का समय है, इंडियाज गॉट लेटेंट अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा और कल यानी 20 तारीख को पहला एपिसोड रिलीज होगा.' समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के अनाउंसमेंट के बाद लोग काफी एक्साइटेड हैं.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर हुआ था काफी विवाद

गौरतलब है कि शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का पहला सीजन को लेकर काफी विवाद हुआ था. दरअसल, पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने शो के दौरान माता-पिता को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसके बाद देशभर जमकर हंगामा हुआ था. यहां तक कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उन्होंने माफी मांगी थी. इसके साथ ही समय रैना के शो की काफी आलोचना हुई थी और उन्हें इसके एपिसोड डिलीट करने पड़े थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.