Inspector Avinash 2 Teaser: वापस आया यूपी का महाकाल, 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' का टीजर रिलीज...

Inspector Avinash 2 Teaser Out: बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा की मच-अवेटेड वेब सीरीज इंस्पेक्टर 'अविनाश 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) की वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस वेब सीरीज को काफी पसंद किया गया था. इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. इसी बीच मेकर्स ने वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' (Inspector Avinash 2) का टीजर रिलीज कर लोगों को एक्साइटेड कर दिया है. वेब सीरीज के टीजर को देखकर पता चल रहा है कि एक बार फिर इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा का खतरनाक अपराधियों से पाला पड़ने वाला है. ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आने वाली वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' की रिलीज डेट का अभी खुलासा नहीं हुआ है.

वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' में दिखा खून-खराबा

वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' का टीजर वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. एक-एक सीन में फायरिंग और खून-खराबा दिखाई दे रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेब सीरीज के पहले सीजन की तरह 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पहले से ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स से भिड़ते नजर आएंगे. इसके साथ ही वेब सीरीज के दूसरे सीजन के टीजर में दिखाए गए डायलॉग भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. जियो हॉटस्टार ने वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' का टीजर शेयर करते हुए लिखा है, 'यूपी का महाकाल, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा इज बैक और इस बार होगा असली तांडव. इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 जियो हॉटस्टार पर जल्द आने वाला है.' रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज का टीजर देख फैंस गदगद हो गए और इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ ही 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' के टीजर पर कमेंट भी कर रहे हैं.

वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' में नजर आएंगे ये सितारे

नीरज पाठक के डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' में रणदीप हुड्डा के अलावा उर्वशी रौतेला, अमित सियाल, अभिमन्यु सिंह, रजनीश दुग्गल, शालीन भनोट और फ्रेडी दारूवाला जैसे सितारे नजर आएंगे. इस वेब सीरीज में उर्वशी रौतेला ने रणदीप हुड्डा की पत्नी का रोल किया है. वेब सीरीज के पहले सीजन में देखने को मिला कि इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा अपराधियों से भिड़ते-भिड़ते अपने परिवार को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं. वेब सीरीज में उनके काम करने का तरीका लोगों को पसंद आया. बताते चलें कि साल 2023 आई रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब देखने वाली बात होगी कि वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' को लोग कितना पसंद करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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