पब्लिसिटी स्टंट है गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का तलाक? Lock Upp 2 से बाहर आते ही माधुरी ग्रोवर ने किया धमाकेदार खुलासा!

Lock Upp 2: गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक की खबर ने हर किसी को चौंका दिया था हालांकि, बाद में लोगों पर आकांक्षा की इस बात पर शक होने लगा कि, कहीं ये उनका पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं...वहीं अब इस पर शो से बाहर हुई माधुरी ग्रोवर ने बड़ा खुलासा किया है.

क्या है गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक का सच?

Lock Upp 2 Madhuri Grover Big Revelation: टीवी के चहेते 'अनुज कपाड़िया' यानी गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) के अंदर आकांक्षा ने जैसे ही अपने और गौरव के तलाक की बात कबूली, इंटरनेट पर सनसनी मच गई. लेकिन, इंटरनेट की जनता को इस टाइमिंग पर थोड़ा शक हो रहा है. लोग आरोप लगा रहे हैं कि शो में बने रहने और पब्लिसिटी बटोरने के लिए इस तलाक के ड्रामे को बकायदा 'स्टेज्ड' किया गया है.

वहीं, अब इस पूरे विवाद पर 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) से बाहर आ चुकीं कंटेस्टेंट और अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने खुलकर बात की है. माधुरी ने आकांक्षा के साथ शो में करीब दो हफ्ते बिताए हैं, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी पर से पर्दा उठाया है.

गौरव-आकांक्षा के तलाक पर क्या बोलीं माधुरी ग्रोवर?

'द फ्री प्रेस जर्नल' को दिए एक इंटरव्यू में माधुरी ग्रोवर (Madhuri Grover) ने गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक के ड्रामे से पर्दा उठाया. जब माधुरी से पूछा गया कि लोग इस तलाक को फेक या पब्लिसिटी स्टंट क्यों मान रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो यह पूरी तरह से उनका पर्सनल मैटर है. हर किसी का इसे देखने का नजरिया अलग होता है. आकांक्षा ने शो में बने रहने के लिए इसे अपने 'सीक्रेट' के तौर पर इस्तेमाल करना सही समझा. लेकिन जब उनके पति गौरव खन्ना शो के अंदर आए, तो उनके रिएक्शन से साफ लग रहा था कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था. गौरव ने ऑन-कैमरा कहा था, 'मुझे इस बारे में नहीं पता था, हम तो अभी इस पर बात ही कर रहे थे.' अब ऐसे में किसी का भी परेशान होना लाजिमी है. यही वजह है कि लोगों के मन में शक पैदा हो रहा है. लोग सोच रहे हैं कि यह घर का निजी मामला था और इसे पहले आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए था, न कि नेशनल टीवी पर.'

'लोगों का काम है राय बनाना...'

माधुरी ने आगे कहा कि, शादी के अंदर की हकीकत क्या है, यह सिर्फ आकांक्षा ही जानती हैं. उन्होंने कहा, 'आकांक्षा ने खुद कहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं. उनका अपने पति के साथ रिश्ता कैसा था, वह कितना सही या गलत था, यह सिर्फ वही जानती हैं. उन्होंने वही किया जो उन्हें अपने लिए ठीक लगा. रही बात जनता की, तो लोगों का काम ही राय बनाना है, वो तो बातें बनाएंगे ही.'

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अब माधुरी के इस बयान के बाद फैंस के बीच यह बहस और तेज हो गई है कि, क्या वाकई गौरव और आकांक्षा का यह रिश्ता खत्म होने की कगार पर है या फिर यह सिर्फ गेम का हिस्सा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…