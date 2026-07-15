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क्या वाकई स्क्रिप्टेड है कपिल शर्मा का शो? किकू शारदा ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे फैंस

क्या कपिल शर्मा का कॉमेडी शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है? इस सस्पेंस से खुद शो के मशहूर कॉमेडियन किकू शारदा ने पर्दा उठाया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 15, 2026 9:59 AM IST
क्या वाकई स्क्रिप्टेड है कपिल शर्मा का शो? किकू शारदा ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे फैंस

स्क्रिप्टेड है कपिल शर्मा का शो?

कपिल शर्मा और उनकी पलटन इन दिनों नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के जरिए दर्शकों को गुदगुदा रही है. शो में सितारों की महफिल सजती है और ठहाकों का दौर चलता है. लेकिन इस हंसी-मजाक के बीच दर्शकों के जेहन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या शो में दिखने वाली यह कॉमेडी पहले से रटी-रटाई होती है या फिर सब कुछ ऑन-स्पॉट होता है? अब इस राज से खुद शो के चहेते कलाकार किकू शारदा ने पर्दा उठा दिया है.

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प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में बात करते हुए किकू शारदा ने शो के पर्दे के पीछे की गणित को समझाया. उन्होंने बताया कि शो पूरी तरह से स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं चलता. उनके मुताबिक, शो का ढांचा लगभग 70 प्रतिशत पहले से तैयार और लिखा हुआ होता है, ताकि एक दिशा बनी रहे. लेकिन बाकी बचा 30 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से ऑन-द-स्पॉट यानी मौके पर ही तैयार होता है. किकू ने कहा कि शूटिंग के दौरान कई बार बातचीत अप्रत्याशित मोड़ों पर चली जाती है. ऐसे में कलाकार अपनी हाजिरजवाबी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत नए पंच और जोक्स बना लेते हैं, जो दर्शकों को बेहद नेचुरल लगते हैं.

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मेहमानों से क्यों छिपाए जाते हैं जोक्स?

एक दिलचस्प बात शेयर करते हुए किकू ने बताया कि शो में आने वाले सेलिब्रिटीज को यह बिल्कुल नहीं बताया जाता कि कौन सा कलाकार क्या करने वाला है या कौन से जोक्स मारे जाएंगे. उनके किरदारों के गेटअप और पंचलाइनों को मेहमानों से पूरी तरह सीक्रेट रखा जाता है. ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह है. मेकर्स चाहते हैं कि जब मेहमान स्टेज पर कलाकारों को अजीबोगरीब हरकतों में देखें, तो उनकी हंसी और चेहरे के हाव-भाव एकदम असली हों. यही अनफिल्टर्ड और नैचुरल रिएक्शन शो की असली यूएसपी है.

सलमान खान को हंसाने का चैलेंज

शो में आने वाले मेहमानों को लेकर किकू ने बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सलमान खान को हंसाना टेढ़ी खीर है. कई बार पूरी टीम जिस जोक को मास्टरस्ट्रोक मानकर चलती है, उस पर सलमान का कोई रिएक्शन नहीं आता. वहीं, दूसरी तरफ जब कोई कलाकार अनजाने में चलते-फिरते कोई रैंडम बात कह देता है, तो सलमान हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं.

इसके साथ ही किकू ने कपिल शर्मा के संकटमोचक अंदाज की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि कभी-कभी ऐसा भी होता है जब कोई जोक बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है और स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है. ऐसी स्थिति में कपिल अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं. वह उसी फ्लॉप जोक पर एक नया मजाक बनाकर स्थिति को संभाल लेते हैं और शो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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