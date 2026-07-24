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Lock Upp 2: स्किप्टेड है एकता कपूर का शो? 1 ब्लंडर ने 'लॉक अप 2' की रियलिटी पर उठाया सवाल, Video Viral

Is Lock Upp 2 Scripted?: 'लॉक अप 2' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहस की वजह बना हुआ है, जिसमें शिवांगी जोशी का चंद मिनटों में हेयरस्टाइल बदल जाता है. इस क्लिप ने शो की रियलिटी पर सवाल खड़े कर दिए है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 24, 2026 10:47 PM IST
Lock Upp 2: स्किप्टेड है एकता कपूर का शो? 1 ब्लंडर ने 'लॉक अप 2' की रियलिटी पर उठाया सवाल, Video Viral

एक ब्लंडर ने शो की रियलिटी पर खड़े किए सवाल

Is Lock Upp 2 Scripted?: एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) इन दिनों न सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर धमाल मचा रहा है. आइए दिन शो में कंटेस्टेंट्स के लड़ाई-झगड़े और खुलासे दर्शकों को चौंकाते रहते हैं, लेकिन इसके हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने लोगों के होश ही उड़ा दिए हैं. दरअसल, लेटेस्ट एपिसोड में बड़ा ब्लंडर देखने को मिला जिसके बाद इंटरनेट पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो शो पर खड़ा हो गया है कि, क्या ये रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है? (Is Lock Upp 2 Scripted?) आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

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1 सेकंड में बदल गया शिवांगी जोशी का हेयरस्टाइल

दरअसल, सोशल मीडिया पर 'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) के बीच जबरदस्त बहस होती दिख रही है. वीडियो में शिवांगी अपनी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने के लिए शिल्पा की क्लास लगा रही हैं और उस वक्त उनके बालों का बन यानी जूड़ा बना हुआ था, लेकिन कुछ ही पलों में बिना किसी कट के लगातार चल रही बातों के बीच ही अचानक शिवांगी का हेयरस्टाइल बदलकर पोनीटेल हो जाता है! बस फिर क्या था, यह सीन देखकर दर्शक सोच में पड़ गए और अब सोशल मीडिया पर शो की रियलिटी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं.

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वायरल क्लिप में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर इस क्लिप के वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया है. बता दें कि, ये वायरल वीडियो एक यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके साथ उसने लिखा, 'Lock Upp 2 स्क्रिप्टेड है?? थोड़ा रुको और खुद देखो.' जैसे ही यूजर ने ये पोस्ट शेयर किया यह देखते ही देखते ही वायरल हो गया और अब इस पर लोगों के जमकर रिएक्शन्स आ रहे हैं. इस पोस्ट पर एक नेटिजन्स ने कमेंट किया, 'हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, इसे भी स्क्रिप्ट ही मिली है.' वहीं दूसरे ने शो का बचाव करते हुए कहा, 'अरे भाई, वो लंबी बहसों को एडिट करके छोटा कर देते हैं, इसलिए ऐसा हुआ!'

इस सफाई पर पलटवार करते हुए एक और यूजर ने लिखा, 'हां समझ गए, पर एक ही लाइन में... मतलब आधी लाइन शिवांगी जोशी ने जूड़े में बोली और आधी पोनीटेल में ये कैसे हो सकता है?' ऐसे ही तमाम कमेंट्स शिवांगी जोशी के इस वायरल क्लिप पर देखने को मिल रहे हैं.

किस बात पर बढ़ा था विवाद?

आपको बता दें कि, शिवांगी जोशी और शिल्पा शिंदे के बीच यह लड़ाई शिल्पा के उस बयान के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने बार-बार शिवांगी की पर्सनल लाइफ को बीच में घसीटा. विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब शिल्पा ने कथित तौर पर शिवांगी की वर्जिनिटी पर कमेंट कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने यह दावा भी किया कि शिवांगी अपने कई टीवी को-स्टार्स को डेट कर चुकी हैं और एक्टर हर्षद चोपड़ा का नाम खींचते हुए उनके रिश्ते पर भी तंज कसा.

The show is 110% scripted, there are so many instances where this was super clear
by
u/straightfacts1001 in
LockUppOTT

वहीं, जब शिवांगी को इन बातों का पता चला, तो उन्होंने शिल्पा को जमकर लताड़ा. शिवांगी ने आरोप लगाया कि शिल्पा गेम खेलने के बजाय उनकी पर्सनल लाइफ को निशाना बनाकर अपनी हदें पार कर रही हैं. यह लड़ाई काफी बदसूरत मोड़ ले चुकी है. शिवांगी ने शिल्पा पर उन्हें 'स्लट-शेम' करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी बातें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, वहीं शिल्पा अपने बयानों पर अड़ी रहीं. यह इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बन गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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