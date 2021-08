The Family Man 3 का हिस्सा होंगे Vijay Sethupathi? Manoj Bajpayee ने दिया जवाब

Is Vijay Sethupathi part of The Family Man 3? Manoj Bajpayee answers: फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की वेब सीरीज द फैमिनी मैन 2 (The Family Man 3) का खुमार अभी तक दर्शकों के दिलो-दिमाग से नहीं उतरा है। इस बीच उनकी इस सुपरहिट वेब सीरीज के तीसरे वर्जन को लेकर भी बातें शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी की इस सुपरहिट टीवी शो के तीसरे पार्ट में जाने-माने तमिल फिल्म स्टार विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) भी नजर आने वाले हैं। इस शो के दूसरे पार्ट में तेलुगु फिल्मों की नंबर वन अदाकारा सामंथा अक्किनेनी के दमदार प्रदर्शन के बाद ऐसे कयास लगने लगे थे कि तीसरे पार्ट में मास्टर स्टार विजय सेतुपति नजर आने वाले हैं। Also Read - Manoj Bajpayee की अपकमिंग Netflix सीरीज में हुई बाहुबली के इस खूंखार विलेन की एंट्री!!

ऐसे में क्या वाकई राज और डीके की द फैमिली मैन 3 में विजय सेतुपति नजर आएंगे। इस बारे में खुद फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी ने जवाब दिया है। उन्होंने एक मीडिया पोर्ट्ल से बात करते हुए कहा, ‘नहीं, अभी नहीं, लेकिन हां मैं जरुर उनके साथ काम करना पसंद करूंगा। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं टॉलीवुड के कई सितारों को पसंद करता हूं। ऐसे कई एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। जिनके साथ मैं काम करना भी पसंद करूंगा। मैं खूब मलयालम फिल्में देखता हूं और जो भी ओटीटी पर उपलब्ध है।’

बता दें कि मनोज बाजपेयी स्टारर वेब शो द फैमिली मैन के निर्देशक राज एंड डीके इन दिनों शाहिद कपूर और राशी खन्ना स्टारर नए वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं। इस शो में भी विजय सेतुपति अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। द फैमिली मैन 3 से पहले राज एंड डीके का ये नया वेब शो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसी वजह से लोग द फैमिली मैन 3 में भी मनोज बाजपेयी के साथ विजय सेतुपति की टक्कर देखने के लिए बेताब हैं।