बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) ने बीती रात अपनी नई फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj The Pride of India) की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जहां उनका परिवार भी पहुंचा था। काजोल (Kajol) अपने दोनों बच्चों न्यासा और युग के साथ भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया देखने के लिए पहुंची थीं। फिल्म देखने के बाद काजोल की आंखें नम हो गईं और उन्होंने अजय देवगन की जमकर तारीफ की है। कालोज ने भुज देखने के बाद कहा है कि उन्हें अपने पति अजय पर गर्व है कि उन्होंने यह फिल्म बनाई है।

काजोल ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, 'मेरा थिएटर एक्सपीरियंस बहुत की कमाल का रहा। मैं काफी समय के बाद फिल्म देखने के लिए थिएटर गई थी। भुज बेहद कमाल की फिल्म है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम बिना चिंता किए क्यों अपने घरों में रह पाते हैं। हमारे आसपास का वातावरण क्यों इतना शांत है? इस शांति के पीछे कौन है? मैं उन रियल लाइफ हीरोज को सलाम करती हूं जो सीमा पर खड़े रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। उनकी वजह से हम अपने घरों में आराम से रह पाते हैं।'

फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी 1971 में लड़े गए भारत-पाक युद्ध पर आधारित है, जिसमें भारतीय वायु सेना ने थल सेना की मदद की थी। अगर भारतीय वायु सेना समय पर थल सेना को मदद नहीं पहुंचाती तो भारत यह युद्ध हार सकता था।

फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन के साथ-साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही और शरद केलकर जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। ये सभी कलाकार भी फिल्म में देश के लिए जान न्योछावर करते दिखेंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों में सुबह से ही जबरदस्त उत्साह है, यही कारण है कि ट्विटर पर लगातार इस फिल्म को लेकर ट्वीट आ रहे हैं।