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JioHotstar पर बवाल काट रही है ये 2 घंटे 22 मिनट की कन्नड़ फिल्म, हॉरर और थ्रिलर देख उड़ जाएगी रातों की नींद!

JioHotstar पर इन दिनों एक हॉरर-थ्रिलर फिल्म जमकर बवाल काट रही हैं, इस फिल्म में ऐसे-ऐसे सीन दिखाए गए हैं, जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है. IMDb पर इसे 7.3 की रेटिंग मिली है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 22, 2026 3:41 PM IST
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JioHotstar Horror and Thriller Movie: ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते दर्जनों फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं. इस समय जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर एक ऐसी ही फिल्म जबरदस्त बवाल काट रही है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. 2 घंटे 22 मिनट की ये मूवी दर्शकों स्क्रीन पर इस कदर चिपका देगी कि आप पलकें झपकाना भूल जाएंगे, वहीं इसके हॉरर और थ्रिलर सीन आपके रातों की नींदे उड़ा देंगे.

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अकेले देखने की न करें गलती

इसमें हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ऐसा खौफनाक कॉकटेल दिखाया गया है, जो सीधे आपके दिमाग से खेलता है. वहीं अगर आप कमजोर दिल वालें हं, तो आपके लिए इस फिल्म को अकेले देखना एक चैलेंज भरा हो सकता है, क्योंकि, इसके डरावने ट्विस्ट और टर्न आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है. तो चलिए जानते हैं कि, आखिर ये मास्टरपीस फिल्म कौन सी है.

कौन सी है ये फिल्म?

दरअसल, ये कन्नड़ मूवी 'छूमंतर' है, जिसमें एक्टर शरण, अदिति प्रभुदेवा, मेघन गांवकर और चिक्कन्ना लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ये मूवी साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और इन दिनों जियो हॉटस्टार पर गदर काट रही है. 2 घंटे 22 मिनट की ये फिल्म एक हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें दिमाग हिला देने वाला थ्रिलर भी देखने को मिलता है.

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कैसी है 'छूमंतर' की कहानी?

वहीं अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इसकी स्टोरी नैनीताल की एक हॉरर्ड हवेली 'मॉर्गन हाउस' के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में शरण एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का किरदार निभाते नजर आते हैं. शुरुआत में नॉर्मल दिखने वाली मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है, जब चार दोस्त एक छुपे हुए खजाने की तलाश में इस डरावनी हवेली में जाते हैं और वहां उनका सामना एक रहस्यमयी अलौकिक शक्ति से होता है. इसके बाद उनके साथ जो-जो होता है वो दिमाग हिला देगा. बता दें कि, इस फिल्म को IMDb पर .3 की रेटिंग मिली है.

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बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फ्लॉप?

वहीं अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो, फ्लॉप थी, लेकिन इसकी कहानी डरावनी और थ्रिलर वाली है. करीब 8 करोड़ रुपए की बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6.29 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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