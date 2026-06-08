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Karuppu OTT Release: सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी ‘करुप्पु', नोट कर लें डेट

Karuppu OTT Release: दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली सूर्या और तृषा की महा-ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करुप्पु' ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है. यह फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी.

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By: Shreya Pandey | Published: June 8, 2026 2:57 PM IST
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ओटीटी पर कब दस्तक देगी ‘करुप्पु'?

Karuppu OTT Release: साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' इस साल बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है. 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने कमाई के मामले में बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आरजे बालाजी के शानदार डायरेक्शन में बनी इस फैंटेसी-एक्शन फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत पसंद किया है. थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद, अब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है.

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कब और कहां देख सकते हैं 'करुप्पु'?

थिएटर्स में रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के बाद मेकर्स अब इसे ओटीटी के जरिए घर-घर पहुंचाने के लिए तैयार हैं. 'करुप्पु' 12 जून से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है. प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार प्रमोशनल कैंपेन चलाकर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है. खास बात यह है कि पैन-इंडिया दर्शकों के लिए यह फिल्म कई भाषाओं में उपलब्ध होगी. तमिल के अलावा इसे हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में भी देखा जा सकेगा. वहीं, तेलुगु दर्शकों के लिए यह फिल्म 'वीरभद्रुडु' टाइटल के साथ स्ट्रीम की जाएगी.

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24वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़

कमाल की बात यह है कि थिएटर्स में रिलीज हुए चार हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन 'करुप्पु' की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. वीकेंड आते ही फिल्म की कमाई में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखा गया. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने 24वें दिन को भारत में करीब 1.75 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया. जिससे साफ पता चलता है कि फैंस में फिल्म का क्रेज अभी भी बरकरार है.

'करुप्पु' का कुल कलेक्शन

घरेलू नेट कलेक्शन: 193.40 करोड़ रुपये
घरेलू ग्रॉस कलेक्शन: 223.54 करोड़ रुपये
ओवरसीज (विदेशों में) कमाई: 80.60 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन: 304.14 करोड़ रुपये

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फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

फिल्म में सूर्या एकदम अलग और दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. सूर्या के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी हैं. खुद डायरेक्टर आरजे बालाजी भी फिल्म में एक अहम रोल में हैं. ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है, जिसने फिल्म के सीन्स में जान फूंक दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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