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The Alliance: कशिश कपूर की इस हरकत पर आपा खो बैठीं मिनी माथुर, सरेआम उड़ाई खिल्ली! ऑन-कैमरा कह दी बड़ी बात

The Alliance के घर में अब जबरदस्त बवाल मचने वाला है, क्योंकि, इसमें कशिश कपूर की बतौर वाइल्डकार्ड एंट्री होगी और घर में आते ही मिनी माथुर और निखिल चिनापा पर ऐसा तीखा तंज कसेंगी, जिससे पूरा घर हिल जाएगा. शो का प्रोमो वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 22, 2026 5:12 PM IST
The Alliance: कशिश कपूर की इस हरकत पर आपा खो बैठीं मिनी माथुर, सरेआम उड़ाई खिल्ली! ऑन-कैमरा कह दी बड़ी बात

'द अलायंस' के घर में होने वाला है जबरदस्त कलेश!

Kashish Kapoor Takes Dig At Mini Mathur: प्राइम वीडियो पर इन दिनों रियलिटी शो 'द अलायंस' (The Alliance) जमकर बवाल काट रहा है. शो में आए दिन वाइल्डकार्ड एंट्री और कंटेस्टेंट्स के बीच की तकरार दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं. वहीं अब इसके आने वाले एपिसोड में बतौर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट कंटेंट क्रिएटर कशिश कपूर (Kashish Kapoor) की एंट्री होने वाली है. लेकिन कशिश की एंट्री के साथ ही घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है. दरअसल, शो में आते ही कशिश ने मिनी माथुर (Mini Mathur) और निखिल चिनापा (Nikhil Chinapa) पर तंज कस दिया, जिसके बाद मिनी भड़क गईं और उन्होंने कशिश को 'स्टूपिड' तक कह दिया. इसका प्रोमो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, आखिर ये पूरा माजरा क्या है.

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कशिश कपूर ने मिनी माथुर पर साधा निशाना

'द अलायंस' (The Alliance Video) के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें 'अलायंस' के घर में कशिश कपूर की एंट्री दिखाई गई है. जैसे ही कशिश घर में एंटर करती हैं सबसे पहले वो निखिल से कहती हैं कि, उन्हें लग रहा है कि वह गेम में अपनी इमेज को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं. इसके बाद उन्होंने मिनी से कहा कि वह भले ही काफी शांत और समझदार नजर आती हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शब्द उनके होते हैं, जबकि सोच निखिल की होती है. कशिश ने कहा, 'आप (निखिल) अपने ही शेल में जा रहे हो और गेम में बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो गए हो. मिनी, आप काफी कंपोज़्ड हैं, लेकिन कई बार आपको देखकर मुझे लगता है कि शब्द आपके होते हैं, पर दिमाग निखिल का होता है.'

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Kashish Kapoor ने कुशाल टंडन को भी घेरा

मामला यहीं नहीं रुका. मिनी और निखिल के बाद कशिश ने कुशाल टंडन (Kushal Tandon) के एक बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि, क्या उनकी सोच थोड़ी सेक्सिस्ट नहीं है. उन्होंने कहा, 'क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सेक्सिस्ट है? क्योंकि लड़कियां भी बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं.' इस तरह कशिश ने शो में मौजूद महिला कंटेस्टेंट्स का खुलकर समर्थन किया. हालांकि, मिनी माथुर को कशिश की बातें खल गई थी और बाद में वो जब डाइनिंग टेबल पर बैठी तो उन्होंने कहा, 'ये आई है सिर्फ कलेश करने' इसके बाद उन्होंने गुस्से में कशिश को 'स्टूपिड बिच' भी कह दिया. वहीं, दिलबर आर्या ने पायल गेमिंग को कशिश से सतर्क रहने की सलाह दी.

अब तक कौन-कौन हो चुका है बाहर?

आपको बता दें कि, शो से अब तक वृद्धि पटवा, अरमान खेड़ा, रिव्वा किशन, डॉली जावेद और सब्बी सूरी का सफर खत्म हो चुका है. वहीं, पहले एलिमिनेट हो चुके वंशज सिंह ने वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर दोबारा शो में एंट्री कर ली है. फिलहाल घर में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच काफी हंगामा देखने को मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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