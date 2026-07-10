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Lock Upp 2: छोटी सी खरोच पर आकांक्षा चौधरी का रोना-धोना देख भड़कीं किश्वर मर्चेंट, सरेआम कह डाली बड़ी बात; फराह-रितेश को भी लपेटा

Lock Upp 2: चेहरे पर आई मामूली खरोच पर आकांक्षा चौधरी ने ऐसा ड्रामा किया कि, शो के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी देखकर हैरान रह गए. आकांक्षा का ड्रामा देखकर एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट खुद को रोक नहीं पाईं और सरेआम जमकर लताड़ लगाई.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 10, 2026 5:21 PM IST
Lock Upp 2: छोटी सी खरोच पर आकांक्षा चौधरी का रोना-धोना देख भड़कीं किश्वर मर्चेंट, सरेआम कह डाली बड़ी बात; फराह-रितेश को भी लपेटा

आकांक्षा चौधरी पर क्यों भड़कीं किश्वर मर्चेंट?

Kishwer Merchant Blasts On Akanksha Choudhary: ओटीटी रियलिटी शो 'लॉक अप : सच या सजा' (Lock Upp 2) में इन दिनों ड्रामे और लड़ाइयों का पारा सातवें आसमान पर है. हाल ही के एपिसोड में स्प्लिट्सविला फेम आकांक्षा चौधरी (Akanksha Choudhary) का गुस्सा इस कदर फूटा कि न सिर्फ शो के कंटेस्टेंट्स बल्कि घर के बाहर बैठे टीवी सेलिब्रिटीज भी दंग रह गए. दरअसल, एक टास्क के दौरान श्रेया कालरा की वजह से आकांक्षा के चेहरे पर एक छोटी सी खरोंच आ गई, जिसके बाद आकांक्षा ने घर में ऐसा कोहराम मचाया कि हर कोई हैरान है. अब इस पूरे ड्रामे पर टीवी की मशहूर एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट (Kishwer Merchant) का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकांक्षा की जमकर क्लास लगा दी है.

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किश्वर मर्चेंट ने आकांक्षा को दी ये खास नसीहत

'लॉक अप 2' के अंदर हुई इस लड़ाई वाले एपिसोड को देखने के बाद टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आकांक्षा चौधरी पर अपनी भड़ास निकाली. किश्वर ने कहा, 'हे भगवान, प्लीज कोई इसका मुंह बंद करवा दो. उस आकांक्षा चौधरी को चुप रहने की सख्त जरूरत है.' किश्वर की बात यहीं खत्म नहीं हुई उन्होंने आगे कहा कि, 'इतना छोटा सा स्क्रैच आया है उसपे उसने इतना ड्रामा किया, इतना ड्रामा किया... उसका मुंह बंद करवा दो कोई प्लीज. बाप रे! वह कितना ज्यादा बोलती है. वह सिर्फ चिल्लाती है, चीखती है और बकवास करती है. वह बहुत ही ज्यादा बदतमीज है. शो में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है.'

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होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख पर भी कसा तंज

बात सिर्फ आकांक्षा तक ही नहीं रुकी, किश्वर ने शो के होस्ट्स फराह खान और रितेश देशमुख पर भी चुटकी ले ली. उन्होंने कहा कि होस्ट बार-बार आकांक्षा और योगेश रावत को याद दिलाते रहते हैं कि यह वैसा वाला शो नहीं है. किश्वर ने आगे हंसते हुए कहा, 'भाई, शो तो वही है! कोई भी रियलिटी शो कर लो, सब एक जैसे ही होते हैं. यह वाकई बहुत फनी है कि वे बार-बार यह बात दोहरा रहे हैं.' वीडियो के आखिरी में श्रेया का सपोर्ट करते हुए किश्वर ने साफ कहा, 'और हां, वैसे बता दूं कि वो जो चोट उसे लगी है, वो 'बाय मिस्टेक' ही लगी है.'

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आखिर कैसे शुरू हुआ था यह पूरा बवाल?

आपको बता दें कि, यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब एक टास्क के दौरान श्रेया कालरा का हाथ गलती से आकांक्षा चौधरी के चेहरे पर लग गया और उन्हें खरोंच आ गई. हालांकि श्रेया लगातार माफी मांगती रहीं और कहती रहीं कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आकांक्षा का रो-रोकर बुरा हाल था. उन्होंने श्रेया पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर गाली-गलौज और बहस शुरू हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि बाकी घरवालों को बीच-बचाव करना पड़ा. बाद में फराह खान ने भी दखल देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर 'जजमेंट डे' पर विस्तार से बात की जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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