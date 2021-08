Shahid Kapoor की अपकमिंग वेब सीरीज में Vijay Setupati के बाद हुई इस खूंखार विलेन की एंट्री

KK Manon Joins Shahid Kapoor's web series: बॉलीवुड के जाने-माने कलाकार शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज में व्यस्त हैं, जिसका डायरेक्शन राज एंड डीके (Raj & DK) कर रहे हैं। द फैमिली मैन सीरीज देने वाली इस डायरेक्टर जोड़ी के अपकमिंग प्रोजेक्ट से सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। शाहिद कपूर इस वेब सीरीज से ओटीटी पर कदम रखने जा रहे हैं, जिस कारण लोगों मान रहे हैं कि यह वेब सीरीज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। राज एंड डीके ने इस वेब सीरीज के लिए विजय सेतुपति के साथ भी हाथ मिलाया है, जो खलनायक की भूमिका में दिखाई देंगे। विजय सेतुपति साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट-वर्सेटाइल एक्टर हैं, जिन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं से दर्शकों को दीवाना बना दिया है। Also Read - शादी से पहले किसी और के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेस, लिस्ट में हैं कई बड़े नाम

लेटेस्ट न्यूज के अनुसार शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की अपकमिंग वेब सीरीज में कलाकार के.के. मेनन (KK Manon) की एंट्री भी हो गई है। सीरीज की डायरेक्टर जोड़ी राज एंड डीके ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी है। राज एंड डीके ने कलाकार के.के. मेनन के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि उन्हें एक्टर के साथ काम करने में बहुत मजा आया है। तीनों के मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि वेब सीरीज में के.के. मेनन कोई बड़ा धमाका करेंगे।

We are loving, working with @kaykaymenon02 , the OG! ? pic.twitter.com/07UKBwcrto

— Raj & DK (@rajndk) August 8, 2021