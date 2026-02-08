ENG हिन्दी
  • दिमाग की नसें हिला देगी ये 131 मिनट की थ्रिलर! कमजोर दिल वाले रहें दूर, ओटीटी पर इस दिन देगी दस्तक...

दिमाग की नसें हिला देगी ये 131 मिनट की थ्रिलर! कमजोर दिल वाले रहें दूर, ओटीटी पर इस दिन देगी दस्तक

अगर आप कोई साइकोलॉजिकल और थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी देख आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा. यह बहुत जल्द ओटीटी पर भी आने वाली है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 8, 2026 8:20 PM IST

दिमाग की नसें हिला देगी ये 131 मिनट की थ्रिलर! कमजोर दिल वाले रहें दूर, ओटीटी पर इस दिन देगी दस्तक

अगर आप सस्पेंस और दिमाग घुमा देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. साल 2025 की सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉलीवुड फिल्म 'द हाउसमेड' (The Housemaid) भारत में अपना डिजिटल धमाका करने के लिए तैयार है. यह फिल्म न केवल एक थ्रिलर है, बल्कि धोखे, लालच और काले रहस्यों का एक ऐसा जाल है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी. विदेशों में चार्टबस्टर रहने के बाद अब यह फिल्म भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने आ रही है. भारत में यह 12 फरवरी 2026 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर देख पाएंगे.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की शुरुआत होती है मिली कैलोवे (सिडनी स्वीनी) से, जो एक ऐसी लड़की है जिसका अतीत दागदार है. वह हत्या के आरोप में पैरोल पर बाहर आई है और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. उसे एक अमीर और 'परफेक्ट' दिखने वाले कपल के घर में लिव-इन हाउसमेड की नौकरी मिल जाती है. घर की मालकिन नीना विनचेस्टर (अमांडा सेफ्राइड) मिली को उसके अतीत के बावजूद काम पर रख लेती है, जो मिली के लिए एक बड़े सरप्राइज जैसा होता है. लेकिन जैसे ही मिली उस आलीशान हवेली के भीतर कदम रखती है, उसे अहसास होता है कि नीना और उसके हैंडसम पति एंड्रयू (ब्रैंडन स्क्लेनर) की जिंदगी उतनी सुनहरी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है. जल्द ही मिली खुद को हेरफेर और मानसिक प्रताड़ना के एक ऐसे खेल में फंसा पाती है, जहां शिकार और शिकारी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है.

बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

'द हाउसमेड' केवल कहानी के मामले में ही नहीं, बल्कि कमाई के मामले में भी एक 'जायंट' साबित हुई है. इसे बनाने में मात्र $35 मिलियन यानी करीब 290 करोड़ रुपए खर्च हुए. इस फिल्म ने दुनिया भर में $300 मिलियन यानी लगभग 2500 करोड़ का बिजनेस कर सबको चौंका दिया. कम बजट में बनी इस फिल्म ने बड़े-बड़े मेगा-बजट प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ दिया और 2025 की सबसे सफल फिल्मों में अपनी जगह बनाई. यह फिल्म फ्रीडा मैकफैडेन के 2022 के बेस्ट-सेलिंग नॉवेल पर आधारित है. निर्देशक पॉल फीग ने किताब के सस्पेंस को पर्दे पर बेहद खूबसूरती और खौफ के साथ उतारा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

