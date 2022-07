Koffee With Karan 7: सुहाना खान को काउच पर लेकर आएंगे करण जौहर, आर्यन खान केस पर भी होगी बात !! {Exclusive} Suhana Khan to debut in Karan Johar's Koffee With Karan 7: बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 7 में चर्चा है कि अब शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी इस शो से अपना डेब्यू करने वाली है। चर्चा है कि इसके लिए करण जौहर ने बड़ी प्लानिंग की है।