Koffee With Karan 7: करण जौहर (Karan Johar) का चैट शो 'कॉफी विद करण 7 (Koffee With Karan 7)' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। शो के चौथे एपिसोड में विजय देवरकोंडा अपनी 'लाइगर' की को-स्टार अनन्या पांडे के साथ नजर आने वाले हैं। हर स्टार की तरह विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) भी करण जौहर के शो में अपनी प्रोफेशनल जिंदगीके साथ-साथ पर्सनल जिंदगी से भी जुड़े कई तरह के राज खोलेंगे। बता दें कि इन दिनों विजय देवरकोंडा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में हैं। Also Read - Koffee with Karan 7: करण जौहर ने विजय देवरकोंडा से थ्रीसम पर किया सवाल, एक्टर के जवाब से चौंक जाएंगे फैंस

रिलेशनशिप स्टेट्स पर खुलकर बोले विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda)

हालांकि करण जौहर (Karan Johar) के चैट शो में विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने इस बात का खुलासा किया कि आखिरकार वह क्यों सबके सामने अपने रिलेशनशिप स्टेट्स का खुलासा नहीं करना चाहते? करण जौहर ने जब विजय से यह पूछा कि क्या वह रिलेशनशिप में हैं तो इस पर एक्टर ने कहा, "जिस दिन मैं शादी करूंगा और मेरे बच्चे होंगे, उस दिन जोर से चिल्लाकर मैं यह कहूंगा। लेकिन तब तक मैं ऐसे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं , जो मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आपको एक एक्टर के रूप में प्यार करते हैं और आपके पोस्टर उनके कमरे की दीवार या फिर उनके फोन पर होते हैं। वह मुझे इतना प्यार और सराहना देते हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता।" Also Read - Top 5 South Photos of The Week: वायरल हुआ नयनतारा का प्री-वेडिंग फोटोशूट, रणवीर के बाद विष्णु विशाल ने उतार फेंके कपड़े

करण जौहर (Karan Johar) ने थ्रीसम को लेकर भी किया था सवाल

हाल ही में 'कॉफी विद करण 7 (Koffee With Karan 7)' का प्रोमो वीडियो रिलीज हुआ था, जिसमें करण जौहर ने विजय देवरकोंडा से सवाल किया था कि क्या उन्होंने कभी थ्रीसम किया है। इस पर एक्टर ने कहते हैं कि नहीं लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वहीं जब करण अनन्या से सवाल करते हैं कि क्या उनके और आदित्य रॉय कपूर के बीच कुछ चल रहा है तो इस पर विजय चौंक जाते हैं, वहीं अनन्या भी कुछ बोल नहीं पाती हैं। Also Read - Top 5 South Gossips of The Week: थलापति विजय की फिल्म में विलेन बनेंगी सामंथा, अल्लू अर्जुन ने मारी करोड़ों की डील को लात

बता दें कि 'कॉफी विद करण 7' का यह एपिसोड 28 जुलाई को डिज्नी+हॉटस्टार पर रिलीज होगा। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के इस एपिसोड को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है।