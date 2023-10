Deepika Padukone on dating others before marrying Ranveer Singh: जाने-माने फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) का चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण 8' स्ट्रीम हो चुका है। इस शो के पहले मेहमान फिल्म स्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बने। इस दौरान दोनों सितारों ने कई दिलचस्प बातें करण जौहर के साथ शेयर कीं। शादी के बाद पहली बार ये कपल इस शो का हिस्सा बना है। इस एपिसोड में करण जौहर के साथ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अपनी शादी को लेकर कई दिलचस्प बातें बताईं। इस दौरान करण जौहर के एक सवाल का जवाब देते हुए अदाकारा दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया कि वो एक साथ कई सितारों को डेट कर रही थीं। जिसमें से एक रणवीर सिंह भी थे। Also Read - Koffee With Karan: करण जौहर के नॉटी सवालों पर सितारों ने खोले बेडरुम सीक्रेट्स, शर्म से लाल हुए थे Akshay Kumar

अदाकारा ने कहा, 'मैं कुछ दिनों के लिए सिंगल रहना चाहती थी। क्योंकि उस दौरान मैं कुछ बुरे ब्रेकअप से निकली थी। उस दौर में मैं किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी और सिर्फ मस्ती करना चाहती थी। उस वक्त ये आए। उस दौरान हमने कमिटमेंट नहीं किया था। जब तक उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया था। तब तक कोई रियल वाला कमिटमेंट नहीं था और उस वक्त हम भी देखा जाए तो दूसरे लोगों को डेट करने के लिए स्वतंत्र थे। हम उस वक्त एक दूसरे के पास वापस लौट आते थे। तो मैंने भी दूसरों को डेट किया लेकिन फिर मैं दिमागी तौर पर से रणवीर के साथ कमिटमेंट कर चुकी थी।'

इसके बाद जब रणवीर सिंह से करण जौहर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, 'मुझे पता था कि उस वक्त 2-3 सूटर्स (दीपिका को डेट करने वाले) थे शुरू के 6 महीनों में।' इस जवाब पर दीपिका ने अजीब का चेहरा बनाया और हंसते हुए करण पूछते हैं, 'कौन थे वो लोग' इस पर दीपिका भी पूछती हैं कि 'हां कौन थे।' तो रणवीर सिंह परेशान होने का चेहरा बनाते हुए कहते हैं, 'अभी तो तुमने बोला कि मैं दूसरे लोगों को डेट कर रही थी और तुम वापस मेरे पास आती थीं। अब तुम्हें याद नहीं आ रहा है।' इस पर दीपिका संभलते हुए कहती हैं, 'हां, मुझे लोग याद नहीं हैं।' रणवीर सिंह दीपिका की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, 'मुझे सब अच्छे से याद है।' इस दौरान रणवीर सिंह का रिएक्शन अब चर्चा का विषय बन गया है।

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री को इस दौरान जहां कई लोगों ने बेहद प्यारा बताया। तो कई लोगों को उनकी केमिस्ट्री फेक लगी। यही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने तो करण जौहर को 'कलेशी चाची' का भी टैग दे दिया। लोगों के ये कमेंट्स आप नीचे देख सकते हैं।

Kalesh between Deepika and Ranveer over Deepika meeting other people before Ranveer

pic.twitter.com/vPgQErrtBc — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 26, 2023

Ranveer looks disappointed ?..But seriously did they ever realised what shit they r talking #KoffeeWithKaran https://t.co/HzyIzhqYw5 — 1.12 (@Ilahi_8) October 26, 2023

ranveer be like "mai rou ya hasu, karu mai kya karu.."pic.twitter.com/iQ6KOdNIxS — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) October 26, 2023

बता दें कि करण जौहर का चर्चित चैट शो कॉफी विद करण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है। इस शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है। जिसका पहला एपिसोड भी सामने आ चुका है। आते ही ये शो चर्चा में आ गया है।