फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) अपने कंट्रोवर्शियल चैट शो 'कॉफी विद करण 8' (Koffee With Karan 8) को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। बीते दिन 'कॉफी विद करण 8' का पहला एपिसोड ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुआ। शो के पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों सितारों ने अपनी जिंदगी और रिलेशनशिप से जुड़े कई तरह के राज खोले। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि दीपिका पादुकोण से पहले करीना कपूर 'रामलीला' फिल्म में नजर आने वाली थीं। हालांकि शूटिंग शुरू होने से एक हफ्ते पहले करीना ने रोल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया था।

'कॉफी विद करण 8' में रणवीर सिंह (Ranbir Singh) ने दीपिका पादुकोण के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए बताया कि फिल्म 'गोलियों की रासलीला रामलीला' के शूट से पहले संजय लीला भंसाली के साथ दीपिका संग उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इस किस्से को याद करते हुए रणवीर ने बताया कि दीपिका को लास्ट टाइम पर फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था क्योंकि पहले 'रामलीला' में एक्ट्रेस करीना कपूर उनके अपोजिट नजर आने वाली थीं। रणवीर सिंह ने कहा, "रामलीला फिल्म में मैं और करीना कपूर लीड रोल में नजर आने वाले थे। सेट तैयार था लेकिन शूटिंग से एक हफ्ते किन्हीं कारणों ने करीना को फिल्म से एक्जिट लेना पड़ा।"

बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'गोलियों की रासलीला रामलीला' साल 2013 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में रणवीर और दीपिका की केमेस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच प्यार के फूल खिले थे। 'रामलीला' की शूटिंग के दौरान ही रणवीर और दीपिका ने डेटिंग शुरू कर दी थी। फिर साल 2018 में दोनों ने मालदीव में बड़े ही धूमधाम से शादी रचाई थी। आपको बता दें कि शादी से 3 साल पहले ही रणवीर ने दीपिका के साथ इंगेजमेंट कर ली थी।